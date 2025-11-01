Resmen Ücretsiz Photoshop! Canva Destekli Affinity Sunuldu

Canva destekli Affinity'nin yeni uygulaması kullanıma sunuldu. Daha önce ayrı ayrı sunulan Affinity Photo, Affinity Designer ve Affinity Publisher adlı üç Affinity uygulaması, Windows ve Mac'te kullanılabilen tek bir uygulamada birleşti. Yeni uygulama, gelişmiş görsel düzenleme özellikleri ile birlikte geliyor.

Canva Destekli Affinity'nin Uygulaması Yayınlandı

Canva tarafından desteklenen ve Adobe Photoshop'a alternatif olarak konumlandırılabilecek özelliklere sahip olan Affinity uygulaması tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Üstelik bu sadece belirli bir süreliğine geçerli olan bir şey değil. Herkes Affinity'yi sonsuza kadar ücretsiz bir şekilde kullanma imkânına sahip olacak.

Uygulama, Affinity'nin diğer uygulamaları olan Affinity Photo, Affinity Designer ve Affinity Publisher'a karşılık gelen Pixel, Vector ve Layout modları arasında geçiş yapılmasına imkân tanıyor. Kullanıcılar, hangi proje üzerinde çalıştığına göre farklı araçlar kullanabiliyor. Örneğin fotoğraf düzenleyecekseniz Pixel modunu, vektör tabanlı bir çalışma yürütüyorsanız Vector modunu, sayfa tasarımı yapacaksanız Layout modunu tercih edebiliyorsunuz.

Affinity'nin temel özelliklerine tamamen ücretsiz olarak erişilebilse de Canva'nın yapay zeka destekli otomatik arka plan kaldırma, görsel düzenleme ve gibi özellikleri için ücretli bir Canva aboneliğinize ihtiyacınız var. Şirket şu anda aylık ve yıllık olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Pro abonelik için aylık 240 TL, aylık 1920 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda.

Canva, gizlilik konusunda da kullanıcıların içini rahatlatacak bir açıklamada bulundu. Yapay zeka destekli özelliklerin gizlilik ilkelerinin göz önünde bulundurularak geliştirildiğini belirten şirket, Affinity'deki çalışmaların güvende kalacağını ve projelerinde kullanılan hiçbir materyalin yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmayacağını söyledi.

Yeni uygulama yakında Mac ve Windows'un yanı sıra iPad'e de gelecek. Masaüstü sürümünü kullanmak istiyorsanız şu an uygulamayı indirip ücretsiz bir Canva üyeliği oluşturabilirsiniz. Daha sonra uygulamanın sunduğu bütün özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer iş birliği yapmak istiyorsanız projelerinizi Canva'ya da aktarabilirsiniz.