Canva Küçülmeye Gidiyor: Çalışanların Yüzde 22'si Etkilenecek

Tasarım platformu Canva, çalışanlarının yüzde 22'sini etkileyen yeniden yapılanma planını duyurdu. Plan toplam 1.271 kişiyi kapsıyor. Canva'nın kurucu ortağı ve CEO'su Melanie Perkins, şirketin 13 yıllık tarihindeki en zor anı yaşadıklarını yazdı. Planda Canva uygulamasına yönelik bir değişiklik yok.

Canva'nın Yeniden Yapılanma Gerekçesi

Canva, Perkins'in çalışanlara gönderdiği notu resmi haber sayfasında yayımladı. Perkins gerekçe olarak büyümenin son 10 yılda ilk kez yavaşlamasını gösterdi. Notta yapay zeka adı geçmiyor. Perkins yalnızca yeni teknolojinin insanların üretme biçimini ve ürünlerden beklentisini değiştirdiğini yazdı. Canva Ekim 2026'da ilk görsel üretim modeli Craft'ı tanıttı.

Şirket aynı ay tasarım düzenleme modeli Brush'ı da duyurdu. Forbes Australia'ya göre Canva, çoğu ücret ödemeyen kullanıcılarına yapay zeka sunmanın maliyeti yüzünden bazı ürünlerin çıkışını erteledi. Şirketin Visual Suite 2.0 ile getirdiği yenilikleri de aktarmıştık. Canva'nın yapay zeka özelliklerini ve nasıl kullanıldıklarını daha önce anlatmıştık.

Canva, 2026 için gelir büyümesi tahminini Ağustos 2026'da yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirmişti. Avustralyalı yatırım fonları Blackbird ve Airtree de Canva'nın değerlemesini yüzde 17 düşürdü. Bu hesaba göre şirketin değeri 42 milyar dolarlık zirveden 34,9 milyar dolara indi.

Perkins notunda küçük değişikliklerin yetmeyeceği sonucuna vardığını yazdı. Hedefi, Canva'yı karar verme yetkisi olan küçük ekiplere dayanarak yeniden kurmak.

Canva'nın Yeni Çalışma Düzeni

Canva'nın ürün, büyüme ve platform ekipleri tek bir ürün biriminde birleşiyor. Dar uzmanlık alanları daha geniş rollere katılıyor. Yönetim katmanları da sadeleşiyor. Şirket bu yapıyla iş devrini ve koordinasyon yükünü azaltmak istiyor. Değişiklikler 10 Kasım 2026'daki şirket geneli toplantıda çalışanlara anlatılacak.

Kaç kişinin işten çıkarılacağı belli değil. Yüzde 22'lik oran görev değişikliği ve taşınma yaşayacak çalışanları da kapsıyor. Sidney daha fazla ürün ekibinin ana merkezi olacak. Şirket taşınması istenen çalışanlara destek verecek. Canva Ocak 2027'den itibaren hibrit çalışanların çoğunun haftada 2-3 gün ofiste olmasını bekliyor.

Canva'dan Ayrılan Çalışanlara Destek Paketi

Ayrılan çalışanlar bulundukları ülkeden bağımsız olarak en az 6 aylık maaş alacak. Bu tutar yasal hakları da kapsıyor. Son 1 yılda işe girenler için hisse hak edişindeki 1 yıllık bekleme şartı kalkıyor. Sağlık sigortası sunulan ülkelerde sigorta 12 ay daha sürecek. Çalışanlar şirketin verdiği MacBook'ları da yanlarında tutabilecek.

Şirket ayrıca Canva Collective Fund adlı bir fon kuruyor. Fon, kendi işini ya da yerel bir topluluk projesini başlatmak isteyen ayrılan çalışanlara 10 bin dolarlık hibe veriyor. Canva bu girişimlerden hisse almayacak. Başvuru için son tarih 14 Aralık 2026.

Canva Kullanıcıları İçin Türkiye Durumu

Perkins'in notuna göre Canva'yı yüz milyonlarca kişi kullanıyor. Notta abonelik fiyatı, ücretsiz sürüm ya da uygulama özellikleriyle ilgili bir değişiklik bulunmuyor. Canva'nın 37 ülkede ekibi var. Türkiye'deki ekiplerin bu süreçten etkilenip etkilenmediği belli değil.

Canva Türkiye'de eğitim alanında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile de çalışıyor. Bakanlık Ekim 2025'te öğretmen ve öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hesaplarıyla Canva'ya erişebileceğini duyurmuştu. İki taraf 10 ilde tasarım laboratuvarı kurdu. Laboratuvarlar 2 Kasım 2026'da Erzurum'daki törenle eş zamanlı açıldı. Android telefonunuzda kullanmak isterseniz Canva APK sayfasından uygulamayı indirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bana göre bu yeniden yapılanmada kullanıcıları asıl ilgilendiren taraf ekip yapısı değil, maliyet baskısı. Yapay zeka giderleri bazı ürünlerin çıkışını zaten geciktirdi. Bu baskı, ücretsiz kullanıcılara sunulan yapay zeka özelliklerinin ileride gözden geçirilebileceğini düşündürüyor. Canva böyle bir plandan söz etmedi. Yine de yüz milyonlarca kişinin kullandığı bir platformda ücretsiz sürüme dokunmak kolay bir adım olmaz.