Capcom Hacklendiğini Duyurdu! Resident Evil: Village Çalınmış Olabilir

Geçtiğimiz hafta Ubisoft'u ve Crytek'i hackleyen siber gruplar şimdi de Capcom'un başına iş açmış gibi gözüküyor. Yapılan son açıklamada Capcom hacklendiğini duyurdu ve yeni Residen Evil: Village ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Video oyun yapımcısı Capcom, bu hafta başlarında oyun endüstrisini etkileyen son siber saldırının kurbanlarından biri olduklarını söyledi. Resident Evil, Street Fighter ve Mega Man gibi büyük yapımların arkasındaki Capcom, bazı dahili ağlarının "yetkisiz erişim nedeniyle" askıya alındığını aktardı.

Capcom hacklendiğini duyurduğu açıklamada; e-postaların ve dosyaların saklandığı sunucularda bazı sorunlar tespit edildiği gözlemledi. Capcom, bu siber saldırının çeşitli ortaklarına ve müşterilerine verebileceği rahatsızlıktan dolayı üzüntüsünü dile getirirken, şimdilik müşteri bilgilerine erişildiğine dair işaret bulunmuyor.

(Capcom'u hackleyen Ragnar Locker'ın eriştiğini iddia ettiği oyunlar)

Capcom'un sunucularını etkilemediği ve bundan dolayı da çevrimiçi oynanışa etki yaratmadığı tespit edilen son siber saldırının soruşturması hala sürüyor. Capcom neye erişildiğini veya herhangi bir materyalin çalınıp çalınmadığını söylemekten kaçınıyor. Bu konuda tüm oyuncuların merakla beklediği Resident Evil: Village'in dosyalarına erişilmiş olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Ubisoft ve Crytek'i hackleyen gruplar oyunları internete sızdırır mı?

Japonya merkezli oyun geliştirisine yapılan bu son saldırı, oyun sektöründeki bir dizi yüksek profilli şirket sızıntısı ve hacklenmelerinin en sonuncusu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu haftanın başlarında yayınlanan raporlar, Ubisoft'un popüler oyunu Watch Dogs: Legion'un kaynak kodlarının çalındığını ve internete sızdığını öne sürmüştü. Ubisoft ise yaptığı açıklamada, "grubun iddiasının farkındayız ve şu anda olası bir veri güvenliği olayını araştırıyoruz" diyerek raporları yalanlamıştı. Aynı hacker grubu, geliştirici Crytek'in dahili bilgilerine de eriştiğini iddia ediyor.

Siber güvenlik uzmanları, yeni nesil konsolların piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk gelecek yeni bilgisayar korsanlığı kampanyası ihtimali üzerinde duruyor. Oyuncuların dört gözle beklediği PS5 ve Xbox Series konsollarının çıkış yapmasına az bir süre kalmışken, yeni nesil oyunların çalınması da büyük yankı uyandırabilir.

Ancak yine de siber güvenlik uzmanları, bu saldırıların tesadüfen üst üste geldiğini düşünüyor: "Bilgisayar korsanlarının koordineli bir çabasına dair hiçbir kanıt yok."

Hatırlayacağınız üzere Crytek ve Ubisoft, Egregor adındaki nispeten küçük bir fidye yazılımı çetesinin saldırdığını bildirmişti. Capcom'a saldıran grubun ise daha köklü Ragnar Locker olduğu gözlemlendi. Oyun şirketleri, çalınan oyunlar için hacker gruplarıyla pazarlık yapmayacaktır ancak hackerlar tehditlerine sadık kalırsa, yeni oyunların resmi olmayan sürümlerini torrente görebiliriz.