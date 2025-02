Capcom Spotlight 2025 Etkinliğinde Duyurulan Bomba Gibi Oyunlar

Oyun severlerin favori etkinliklerinden Capcom Spotlight, bu ay bomba gibi oyunları tanıtmaya hazırlanırken bunların yanı sıra remake yapımları da oyuncuların karşısına çıkarttı.

Bunlardan bir tanesi Monster Hunter Wilds duyurusuydu. Oyuncuların dört gözle beklediği oyunlardan bir başkası, Onimusha: Way of the Sword hakkında da çıkış tarihi duyurusu yapıldı. İşte etkinlik kapsamında duyurulan yenilikler!

Capcom Spotlight 2025 Oyunları

2026'da çıkması planlanan Onimusha: Way of the Sword, seriyi Edo dönemine geri götürecek. Oni Gauntlet yeni bir kahraman tarafından kuşanılacak. Oyunun geliştiricileri bu deneyimi "zor ama imkansız değil" olarak açıklıyor.

Remastered yapımlara baktığımızda Onimusha 2: Samurai's Destiny'nin adı öne çıktı. 2002'de çıkan Onimusha 2, yenilenmiş grafiklerle 2025'te geri dönecek.



Monster Hunter Wilds ise ikinci beta sürümünü oyuncuların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Oyunun 2. açık betası 6-9 Şubat ve 13-16 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ana yaratık olarak Arkveld ile mücadele edilecek. Üstelik oyunda Gore Magala gibi canavarla dolu olan Iceshard Cliffs adlı yeni bir harita göreceğiz. Oyuncular, betadaki karakterlerini tam sürüme aktarabilecek ancak ilerlemelerini taşıyamayacaklar.

Capcom Fighting Collection 2 Oyunları

Marvel vs. Capcom, Street Fighter Alpha 3 Upper, Power Stone gibi klasiklerin yer aldığı tek paket, 16 Mayıs 2025 tarihinde çıkıyor. Street Fighter 6 için ise yeni bir karakter eklenecek: Fatal Fury'den Mai.

Yeni karakterin oyuna ekleneceği tarih ise tam da bugün (5 Şubat 2025). Bir başka yeni karakter Elena ise yakında duyurulacak.