CarPlay Baştan Aşağı Değişiyor: ChatGPT ve Gemini Yolda!

Hem Türkiye'de hem dünyada pek çok kişi otomobillerinde aktif olarak Apple CarPlay'i kullanıyor. Otomobilinizde size kişisel bir asistan gibi hizmet veren CarPlay sayesinde navigasyon, eğlence içerikleri gibi pek çok işleme kolayca ulaşabiliyorsunuz. Son gelen bilgilere göreyse artık Apple CarPlay yapay zeka araçlarını da size sunabilir. İşte detaylar...

Apple, CarPlay’i Yapay Zekaya Açabilir!

Bloomberg tarafından aktarılan bilgiye göre Apple, CarPlay için üçüncü parti yapay zeka araçlarını entegre etmeyi planlıyor olabilir. Bu kapsamda şirket içerisinden resmi onay gelirse CarPlay ekranlarında artık ChatGPT, Gemini ve Claude gibi yapay zeka araçlarını kullanmak mümkün hale gelebilecek. Yapılacak olan yeni entegrasyon sayesinde araç sürücüleri CarPlay ile yapay zeka araçlarıyla sesli olarak iletişime geçebilecek.

Bunun yanında iddialara göre bu yapay zeka sistemleri yalnızca sohbet veya bilgi amaçlı kullanılmayabilir. Gerekli güvenlik ve izin mekanizmaları sağlandığı takdirde araçların bazı temel verilerine ve fonksiyonlarına erişim de gündeme gelebilir. Bu da klima ayarları, sürüşle ilgili bilgiler veya araç durumu gibi konularda daha bağlama duyarlı ve akıllı bir CarPlay deneyiminin önünü açabilir.

Mevcut iş birlikleri nedeniyle CarPlay’e eklenecek ilk yapay zeka sisteminin ChatGPT olabileceği konuşuluyor. Öte yandan Apple’ın yeni nesil Siri için Google ile Gemini özelinde temas halinde olduğu da biliniyor. Bu da Gemini entegrasyonunun CarPlay tarafında erken aşamada devreye alınabileceğine işaret ediyor.

Genel olarak CarPlay ekosistemine entegre edilecek olan yapay zeka asistanları sayesinde ilerleyen dönemlerde akıllı araç teknolojileri daha da ucuzlayabilir veya eski araçlara eklenecek CarPlay modülleri sayesinde araç akıllandırma çağı da başlayabilir. Bu noktada Apple'ın yanında AndroidAuto tarafında Google'ın yapacağı yenilikler de büyük önem taşıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...