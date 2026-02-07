10 Yaşında Ama Hala Mantıklı Mı? En Dayanıklı Elektrikli ve Hibrit Arabalar!

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışlar tüketicileri ikinci el otomobillere yönlendiriyor. Ancak bu noktada elektrikli veya hibrit bir otomobil satın almak isteyenler oldukça tedirgin. Zira bataryalarda yaşanan kapasite azalışı tüketicilerin ikinci el elektrikli/hibrit otomobillere olan önyargılarını tetikliyor.

Bu noktada iSeeCars dünya genelinde yaptığı araştırma ile en dayanıklı elektrikli ve hibrit otomobilleri listeledi. Devamında biz de bu listeyi Türkiye şartlarına göre yeniden düzenleyerek daha açıklayıcı bir konuma getirdik. İşte detaylar...

En Dayanıklı Elektrikli ve Hibrit Otomobiller Listesi

Bu kapsamlı araştırmada iSeeCars, dünya genelinde satılan 10 yaşındaki elektrikli ve hibrit otomobilleri inceledi. Yapılan araştırmada araçların ortalama ikinci el fiyatları ile tahmini kalan kullanım ömürleri karşılaştırılarak parasına göre en uzun süre sorunsuz kullanılabilecek modeller belirlendi. Ortaya çıkan sonuçlar şaşırttı.

Araştırmaya göre listenin birinci sırasında Nissan LEAF modeli yer alıyor. Uygun ikinci el fiyatına karşın hala kayda değer bir kullanım ömrü sunabilen LEAF özellikle elektrikli otomobillere düşük bütçeyle geçmek isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Daha yüksek segmentte konumlanan Tesla Model S ise fiyatı yükselse de sunduğu uzun batarya ömrü sayesinde elektrikli otomobiller arasında dayanıklılık konusunda öne çıkan modellerden biri olarak listede yer alıyor.

Hibrit modellere baktığımızda ise bizi Toyota Prius ve Ford Fusion Hybrid modelleri karşılıyor. Bu otomobiller tam elektrikli modellere kıyasla tüketicilere daha fazla güven veriyor zira sahip oldukları bataryalar ana menzilden ziyade bir destekleyici olduğundan dolayı tüketiciler batarya maliyetlerini daha az düşünüyor. Bunun yanında geleneksel içten yanmalı motorlara sahip olmaları bakım tarafındaki maliyetlerin de önceden tahmin edilebilmesini sağlıyor.

iSeeCars araştırmasını Türkiye'ye göre yorumladığımızdaysa ön plana daha çok içten yanmalı modeller çıkıyor. Zira yapılan araştırmada alt sıralarda içten yanmalı otomobillerde yer alıyor. İlk sıralarda yer alan çoğu elektrikli veya hibrit model henüz Türkiye'de satılmadığı için listede yaptığımız güncelleme ardından içten yanmalı modelleri de dahil etmiş oluyoruz. Türkiye için en dayanıklı ikinci el otomobiller listesi iSeeCars araştırmasına göre şöyle:

Tesla Model S (elektrikli – Türkiye’ye ithal olarak getirildi, resmi olarak satılmadı)

(elektrikli – Türkiye’ye ithal olarak getirildi, resmi olarak satılmadı) Toyota Prius (hibrit – Türkiye’ye ithal olarak getirildi, resmi olarak satılmadı)

(hibrit – Türkiye’ye ithal olarak getirildi, resmi olarak satılmadı) Ford Fusion Hybrid (hibrit – Türkiye’ye ithal olarak getirildi, resmi olarak satılmadı)

(hibrit – Türkiye’ye ithal olarak getirildi, resmi olarak satılmadı) Honda Civic (benzinli)

(benzinli) Volkswagen Jetta (benzinli)

(benzinli) Hyundai Elantra (benzinli)

(benzinli) Hyundai Accent (benzinli)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...