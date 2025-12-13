Casey Hudson, Star Wars: Fate of the Old Republic İddiasını Yalanladı

Hiç şüphe yok ki yıllar önce BioWare stüdyosundan ayrılan Casey Hudson liderliğindeki Star Wars: Fate of the Old Republic, The Game Awards sırasındaki duyurusu ile bomba etkisi yaratmıştı. Ne var ki erken geliştirilme safhasında olması dolayısı ile çıkışına epey uzun yılların olduğu söylemleri bir anda sosyal medya üzerinde dolaşmaya başlamıştı. 2030 yılında önce çıkmayacağına işaret edilen yorumların ardından Hudson, yaptığı açıklama ile duruma netlik kazandırdı.

Yeni Star Wars Oyunu Unutulmaz Bir Deneyim Sunacak

Konsollar ve PC için Arcanaut Studios tarafından geliştirilen oyunun, Force yeteneklerine sahip bir karakter üzerinden özgün bir hikaye anlatacağı söylenmişti. Seçimlerimiz ile akış boyunca aydınlık veya karanlık tarafa yanaşabileceğimiz Star Wars: Fate of the Old Republic, bu bağlamda farklı bitişlere ulaşmamızı da sağlayacak. Kesinlikle beklenmeye değer bir deneyim sunacağı konusunda fikir birliği oluşmuşsa da çıkış tarihi de büyük bir merak konusuydu. İddialar 2030 yılı öncesinde gelmeyeceği yönündeyken, oyun yönetmeni Casey Hudson da bu iddiaları yalanladı.

Star Wars: Fate of the Old Republic Ne Zaman Çıkacak?

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hudson, iddiaların aksine, "2030'a kadar çıkmaz' söylentileri için endişelenmeyin. Oyun o zamandan önce çıkacak. Ben de gençleşmiyorum!" yorumu ile Star Wars: Fate of the Old Republic oyununun 2030 yılına kalmayacağına resmiyet kazandırdı.

Don’t worry about the “not till 2030” rumors. Game will be out before then. I’m not getting any younger! https://t.co/YKYQFgXOGR — Casey Hudson (@CaseyDHudson) December 13, 2025

Söz konusu tartışmaların alevlenmesinde, Jason Schreier tarafından Arcanaut Studios'un yeni kurulmuş olması ve 2030 yılının dahi fazlasıyla iyimser olduğu yorumu vardı. Ancak Hudson, yaptığı açıklama ile bu yorumlara toplu bir yanıt vermiş oldu diyebiliriz. Ancak elbette geliştirilme süreçlerinde beklenmeyen durumlar yaşanabilir ve projelerin ertelenmesi söz konusu olabilir. Diğer bir deyişle, her şeye rağmen temkinli davranmak her daim en iyisi olacaktır.

Her ne kadar geliştirici stüdyo genç bir ekip olsa da başlarında Casey Hudson gibi yılların tecrübesi olması ile projeye olan güven büyük ölçüde tam diyebiliriz. Ancak tür olarak rol yapma oyunu olduğu için, geliştirilme süreci de bir hayli uzun ve zorlu olacaktır. Bakalım gerçekten de 2030 yılında önce büyük buluşma gerçekleşecek mi? Gelişmeleri takipte olacağız.