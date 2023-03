Casper, NFC Özelliğiyle Dikkat Çeken VIA X30 Plus'ı Tanıttı

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, VIA ailesinin en yeni üyesi olan X30 Plus'ı duyurdu. Bu yeni akıllı telefon, trendleri takip eden tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern bir tasarıma ve birbirinden güçlü özelliklere sahip. 8 GB RAM + 8 GB sanal RAM toplamda 16 GB RAM özelliği, 50 MP kamerası, 4600 mAh batarya kapasitesi, NFC teknolojisi ve 30 W hızlı şarj özelliğiyle Casper VIA X30 Plus, üstün teknolojik özellikleri trend bir tasarımla birleştiriyor.

Hızlı Şarj ve Yüksek RAM Kapasitesi

Casper VIA X30 Plus, %89 ekran gövde oranı ve 6.5 inç FHD IPS panele sahip. Ayrıca 256 GB dâhili hafızası ile 50 bin fotoğraf ve 48 saatlik 720P video depolayabilir. Depolama alanını 512 GB'a kadar artırma seçeneği de sunan telefonda 30W hızlı şarj özelliği sayesinde kullanıcılar, sadece 30 dakikada %60 doluluk oranına ulaşabilirler. Bunun yanı sıra 8 GB RAM'e ek olarak 8 GB'lık sanal RAM desteği sunan VIA X30 Plus, hızlı uygulama kullanımı ve yüksek oyun performansı sunuyor. Ayrıca Type-C teknolojisi ile hızlı veri aktarımı yapabilirsiniz.

NFC Teknolojisi ile Ödeme Kolaylığı

Casper VIA X30 Plus'ın NFC teknolojisi, kullanıcılara mobil ödeme yapma ve almanın kolaylığını sunuyor. Temassız olarak işlemlerin gerçekleşmesine olanak sağlayan NFC özelliği sayesinde internet veya mobil veriye ihtiyaç duymadan yaklaşık 10 cm yakınlıktaki tüm cihazlarla bağlantı kurabilirsiniz. Bu nedenle alışveriş yaparken veya finansal işlemler gerçekleştirirken NFC teknolojisini kullanan birçok kullanıcı için Casper VIA X30 Plus ideal bir seçimdir.

Yüksek Çözünürlüklü Kamerası ile Fotoğraf Keyfi

Casper VIA X30 Plus, yapay zekâ teknolojisine sahip 50MP'lik ana kamerasıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilir. Ayrıca ana kamerayı destekleyen 8MP 118 derecelik geniş açı kamerası sayesinde tek bir kareye çok daha fazla perspektif sığdırabilirsiniz. VIA X30 Plus'ın 2MP'lik bokeh kamera özelliği ise fotoğraflara derinlik katıyor. 13MP yüksek çözünürlüklü ön kamerayla da en mutlu anlarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz.

Casper VIA X30 Plus, hem kullanıcılara sunduğu üstün teknolojik özellikler hem de modern tasarımı ile dikkat çeken bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek hafıza kapasitesi, hızlı şarj özelliği, NFC teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ayrıca yüz tanıma sistemi ve parmak izi okuyucusu gibi güvenlik özellikleri ile de kullanıcılarına güvenli bir kullanım deneyimi sunuyor. Casper VIA X30 Plus hakkında daha fazla bilgi almak için buradan Casper'ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Casper VIA X30 Plus Özellikleri