Casper Excalibur Yeni G870 Serisini Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Türkiye'nin önemli teknoloji markalarından biri olan Casper, profesyonel olmakla birlikte oyuncuların ihtiyacını karşılayabilecek Excalibur G870 dizüstü bilgisayarını duyurdu. 12. nesil Intel işlemciye sahip olan bilgisayar, Nvidia RTX 3060 ekran kartıyla geliyor. Dış yüzeyindeki klavyesi, tuş yerleşimi, CNC kesimi gibi birçok özelliğiyle beklentileri karşılamaya hazırlanıyor.

Piyasaya sunduğu hemen hemen her cihazıyla trendlere yerleşmeyi başaran Casper, Excalibur G870 dizüstü bilgisayarıyla gözleri üzerine topluyor. Güçlü yapısı ve tasarımına ek olarak 89 fan bıçaklı olması ve dakikada 5400 RPM değerinde 2 turbo fan ile birlikte geliyor.

Yeni ve gelişmiş dizüstü bilgisayar modeli, performansı artıran donanımlara sahip. İkiz fanlı yapısı sayesinde sıcak hava tahliyesi ve soğuk hava aktarımı konusunda hızlı ve kolay bir çalışma performansı sunuyor.

Casper Excalibur G870 Dayanıklı Yapısı ile Geliyor

Kullanıcıların bir bilgisayarda ihtiyaç duyduğu her şeyi sunabilecek güce sahip olan Excalibur G870; CNC kesim hatları, özel tasarım of/off tuşu ve hairline boyama tekniği gibi estetik açıdan değerleriyle piyasadaki yerini aldı.

Hem tasarım hem de performas olarak ödün vermeyen bilgisayar modeli, 250 NIT parlaklık değerinde 15.6 inç LED ekrana sahip. 24 mm incelikteki metal kasası ve havalandırma kısmındaki kırmızı bölmesiyle dayanıklı yapısına vurguda bulunuyor. 3 tane Type-A USB 3.1, Type-C, Ethenet ve HDMI girişleri bulunuyor. Bu sayede veri aktarım hızını üst seviyede tutuyor.

Casper Excalibur Özellikleri ve Fiyatı

65.026 adetlik renk skalası

6 farklı klavye modu

144 Hz ekran yenileme hızı

Intel Wi-Fi 6 AX201 internet bağlantısı

4070 mAh polimer batarya

Nvidia RTX serisi GPU'lara sahip ekran kartı

8, 12, 16, 32 ve 64 GB DDR4 RAM

Excalibur G870 fiyatı: 27.999 TL