Çok Sevilen Tomb Raider Oyunu 4 TL'ye Düştü! Acele Edin
Tomb Raider serisinin çok sevilen oyunu yüzde 90 oranında indirime girdi. İşte aşırı ucuza satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games mağazasında Tomb Raider'ın GOTY sürümü 42 TL'den 4,20 TL'ye düştü.
- Kampanya, 8 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.
- Oyun en az 12 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor.
Tomb Raider serisini seven oyuncular için için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Kampanya kapsamında Tomb Raider oyununun GOTY sürümünün fiyatı düştü. Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.
Tomb Raider'ın Fiyatı Düştü
Epic Games mağazasında geçtiğimiz haftalarda Yılbaşı Tatili İndirimi kampanyası başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında 2013 yapımı Tomb Raider da bulunuyor. Oyun kampanya kapsamında yüzde 90 oranında indirime girdi. Tomb Raider'ın GOTY sürümü 42 TL'den 4,20 TL'ye düştü.
Yılbaşı Tatili İndirimi kampanyası 8 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek. 86 Metacritic puanına sahip olan oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak Tomb Raider için Türkçe yama mevcut. Bu yama sayesinde aksiyon ve macera türlerindeki oyunu Türkçe alt yazı ile oynayabilirsiniz.
Oyunda araştırma yapmak için Japonya'ya seyahat etmek için yola çıkan Lara Croft, şiddetli fırtına nedeniyle gemi batar. Yamatai adasında mahsur kalan Lara, hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır. Başarılı oynanış sistemi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkan oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.
Tomb Raider Fragmanı
Tomb Raider Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (32bit/64bit)
- İşlemci: AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+) / Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300)
- RAM: 1 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 2600 XT / NVIDIA 8600
- DirectX: 9.0c
- Depolama:12 GB kullanılabilir alan
Tomb Raider Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
- İşlemci: AMD Phenom II X4 955 / Intel Core i5-750
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 5870 / NVIDIA GTX 480
- DirectX:11
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan