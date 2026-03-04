Altın Kaplı Galaxy S26 Ultra Üretildi! 4 Telefon Fiyatına Bedel

Lüks odaklı tasarımları ile ön plana çıkan Caviar, iPhone 17 Pro'dan sonra şimdi de Samsung'un kısa bir süre önce Türkiye fiyatı belli olan Galaxy S26 Ultra modeli için özel bir seri tanıttı. Altın kaplamalı yeni seri, çeşitli hayvanlardan ilham alınarak tasarlandı. Her birinin farklı bir anlamı bulunuyor ve fiyatı da modele göre değişiklik gösteriyor.

Altın Kaplamalı Galaxy S26 Ultra Serisi Neler Sunuyor?

Altın kaplamalı Galaxy S26 Ultra serisi, toplamda dört farklı modelden oluşuyor. Bunların arasında aslan, kurt, ateş atı ve falcon yer alıyor. Her bir model, ilham alınan hayvan göz önünde bulundurularak özenle hazırlanan bir tasarımla beraber geliyor. Bunların arasında en ucuz model olarak kurt sürümü dikkat çekerken en pahalı olan model ise sizin de tahmin edebileceğiniz üzere ateş atı modeli.

Ateş Atı Modelinin Özellikleri Neler?

Ateş ateş modeli, serinin en pahalı modeli olarak ön plana çıkıyor. Çin'de geleneksel bir bayram da olan Ay Yeni Yılı'nı kutlamak üzere geliştirildi. Siyah titanyum gövdenin üzerinde 24 ayar altından yapılmış bir at mevcut. Şaha kalkan bu atın çevresini ise ateşi temsil eden işlemeler çevreliyor.

Bu model için 11.490 dolar fiyat etiketi belirlendi. Güncel kura göre hesapladığımızda 505 bin 256 TL'ye denk geliyor. Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu şu an Türkiye'de 109 bin 999 TL fiyata satılıyor. Yani bu fiyata dört tane Galaxy S26 Ultra alabilirsiniz. Hatta üzerine paranız da artar.

Kurt Modelinin Özellikleri Neler?

Galaxy S26 Ultra için özel olarak tasarlanan kurt modelinin merkezinde bir kurt yer alıyor. Keskin detaylarla birlikte gelen bu versiyonda kurdun çevresini saran bir halka bulunuyor. 10.490 dolar fiyat etiketi ile serinin en ucuz seçeneği olarak öne çıkıyor. Güncel kurla hesapladığımızda buna sahip olmak için 461 bin 279 TL ödememiz gerektiğini görüyoruz. Yine de ateş atı modeli gibi buna verebileceğiniz paraya da dört adet Galaxy S26 Ultra alabiliyorsunuz.

Falcon ve Aslan Modellerinin Özellikleri Neler?

Aslan modeli, tahmin edebileceğiniz üzere güç ve liderliğe odaklanıyor. Tam ortada aslan yer alıyor. Bu aslanın etrafında ise kraliyet kalkanına benzeyen bir halka mevcut. 11.060 dolar (486 bin 342 TL) fiyat etiketi ile serinin en ucuz ikinci modeli hâline geliyor. Falcon modeli ise daha çok vizyonerleri merkezine alıyor. Altın yaldızlarla dikkat çeken modelin odak noktasında bir şahin yer alıyor. Bu model de 10.910 dolar yani 479 bin 744 TL fiyata satılıyor. Elbette ki bu modelleri herkes alamayacak. Her model sadece 19 adet ile sınırlanmış durumda. Özel bir kutuda kişiye özel video ile birlikte iletiliyor.

Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: 500 PPI

500 PPI İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Boyut: 78,1 x 163,6 x 7,9 mm

78,1 x 163,6 x 7,9 mm Ağırlık: 214 gram

214 gram S Pen: Destekliyor

Destekliyor Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung Galaxy S26 Ultra, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip. Dynamic AMOLED 2X ekranda 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 500 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yüksek yenileme hızı, farkını özellikle oyunlarda gösteriyor. Genel olarak daha akıcı bir ekran deneyimi elde etmenize imkân sağlayan bu özellik, güçlü işlemciyle de destekleniyor.

Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, standart Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile aynı değil. Samsung cihazlara özel olarak optimize edildi. Yani daha yüksek frekans hızı ile birlikte geliyor. Standart sürümde ana çekirdek maksimum 4.61 GHz hızında çalışırken bu versiyonda ise ana çekirdeğin maksimum hızı 4.74 GHz seviyesine ulaşıyor.

Her iki işlemcide de iki adet Oryon V3 Phoenix L ve altı adet Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. En iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Donma ve takılma gibi sorunlar söz konusu olmuyor. Böylece kesintisiz bir eğlence elde edebiliyorsunuz.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelen cihaz ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor.

Galaxy S26 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB depolama: 109 bin 999 TL

109 bin 999 TL 12 GB RAM + 512 GB depolama: 121 bin 999 TL

121 bin 999 TL 16 GB RAM + 1 TB depolama: 139 bin 999 TL

Editörün Yorumu

Bu tür altın kaplamalı telefonlar genellikle sınırlı üretilir. Hedef kitlesinde sıradan kullanıcılar bulunmuyor. Üretim aşamasında kullanılan malzemelerin maliyeti ile hitap edilen kitle göz önünde bulundurulduğunda fiyat o kadar da anormal gelmiyor. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu tür şeyler için para harcamak istemem.