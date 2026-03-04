vivo 12 GB RAM'li Telefon Tanıttı! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

vivo, X300 FE isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber X300 FE'nin özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyo.r

vivo X300 FE'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 5000 nit

5000 nit İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra

12 GB LPDDR5X Ultra Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Güncelleme Destğei: 5 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi

vivo X300 FE'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo X300 FE, AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 5000 nit maksimum pralaklık, 460 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 150,83 x 71,76 x 7,99 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 3D ultrasonik parmak izi sensörü mevcut.

vivo X300 FE'nin İşlemcisi Nasıl?

vivo X300 FE gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

vivo X300 FE'nin Bataryası Kaç mAh?

vivo X300 FE, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. X300 FE ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. 90W hızlı şarj desteği sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. X200 FE'de de 6.500 mAh batary akapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo X300 FE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.57 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram açıklığına sahip 2.65 diyafram açıklığına ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

vivo X300 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

vivo X300 FE'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 60.124 ruble (33.920 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de vivo X200 FE şu anda 49.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X300 FE'nin önceki modelden daha güçlü olduğundan dolayı yeni telefon 55 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

vivo X300 FE'nin batarya kapasitesinden işlemciye, ekran özelliklerinden hızlı şarj teknolojisine kadar birçok bakımdan çok güçlü bir telefon olduğunu düşünüyorum. Qualcomm'un sekiz çekirdekli güçlü işlemcisi sayesinde mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabiliyorken dev batarya ise uzun pil ömrü sağlıyor.

Bu teknik özelliklerin yanı sıra telefonun 5 yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak olmasının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Telefon bu sayede uzun yıllar boyunca yazılım bakımdan güncel kalmaya devam edecek.