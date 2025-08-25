Bu iPhone 17 Pro Max Kılıfının Fiyatı Tam 471 Bin TL

Lüks aksesuar üreticisi Caviar, önümüzde ay tanıtılması beklenen iPhone 17 Pro Max için özel bir kılıf tanıttı. “Russian Roulette” adını taşıyan bu kılıf, 24 ayar altın detayları ve gerçek revolver (altıpatlar) silahları andıran silindir mekanizmasıyla dikkat çekiyor. Üstelik fiyatı iPhone 17 Pro Max'in tam on katı.

Caviar, iPhone 17 Pro Max'e Özel Lüks Kılıflarını Tanıttı

Apple’ın dört farklı modelden oluşacak iPhone 17 serisi Eylül ayında tanıtılacak. Serinin en dikkat çeken modeli ise her zamanki gibi Pro Max versiyonu olacak. İddialara göre yeni model, önceki nesle kıyasla 50 dolar daha pahalı olacak ve 1.249 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Ancak bu rakam, Caviar’ın tasarladığı kılıfın yanında oldukça mütevazı kalıyor. “Russian Roulette” kılıfının fiyatı tam 11.490 dolar, yani yaklaşık 471 bin TL. Caviar’ın bu özel kılıfı aslında “Desperado” koleksiyonunun bir parçası. Koleksiyon; gizli bıçaklı, pirinç tokalı ve 24 ayar altın kaplama mermilerle süslenmiş farklı tasarımlardan oluşuyor.

Ancak “Russian Roulette”, koleksiyonun amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Gerçek bir revolver tamburunu andıran bu kılıf, yalnızca bir aksesuar değil aynı zamanda bir sanat eseri olarak lanse ediliyor. Üstelik iPhone 16 Pro Max için de satışta olan model bir önceki nesil için 10.490 dolardan sunuluyor.

Koleksiyonda öne çıkan bir diğer tasarım ise “Die Hard” kılıfı. Ülkemizde Zor Ölüm adıyla bilinen filme bir saygı duruşu niteliğinde yapılmış. Üzerinde altın işlemeler ve çelik detaylar bulunan bu modelin merkezinde, Bruce Willis’in John McClane karakteriyle özdeşleşen Beretta 92 tabancasının minyatürü yer alıyor.

10.340 dolar fiyat etiketine sahip kılıf, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, 16 Pro ve 16 Pro Max için satışa sunulacak. Caviar’ın lüks kılıfları, akıllı telefonları sadece bir cihaz olmaktan çıkarıp koleksiyon değeri taşıyan prestijli objelere dönüştürüyor. Ancak fiyatları telefonun kendisinden daha pahalı olduğu için yalnızca koleksiyonerlere ve lüks meraklılarına hitap ediyor.