Katlanabilir iPhone’un Çıkış Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple, uzun bir bekleyişin ardından nihayet katlanabilir telefon pazarına giriyor. Şirketin halihazırda üzerinde çalıştığı iPhone Fold, 2026'da tanıtılacak ve açıldığı zaman küçük bir tablet gibi kullanılabilecek. Ayrıca dörtlü kamera dizilimi ve Face ID yerine güç tuşuna entegre edilen Touch ID de yine bu modelde karşımıza çıkacak.

Katlanabilir iPhone 2026’da Dört Kamera ve Touch ID ile Geliyor

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Şimdilik iPhone Fold olarak anılan telefon, 2026'nın sonbaharında tanıtılacak. Muhtemelen cihaz, ayrı bir etkinlik yerine iPhone 18'lerin tanıtıldığı etkinlikte gösterilecek. Galaxy Z Fold 7'yi andıracak olan telefon adeta bir kitap gibi açılacak ve açıldığında küçük bir iPad'i andıracak.

Apple bu modelde katlama izini mümkün olduğu kadar azaltmak adına Samsung ile ortak çalışıyor. Şirketin ürünlerinde kusursuz bir tasarım sunmak istediği sır değil. Bu nedenle katlama iziyle beraber mekanizmanın da kusursuz olması ve çoğu şirketin ilk nesil katlanabilir modellerinde bulunan boşluğun olmaması bekleniyor.

Bununla beraber iPhone Fold eski bir özelliği de geri getiriyor. Bildiğiniz üzere Apple, iPhone X ile birlikte Touch ID'yi geride bırakmış ve Face ID'yi kullanmaya başlamıştı. Touch ID'yi kullanan son model ise 3. Nesil iPhone SE olmuştu. Ancak katlanabilir telefonlar doğası gereği iki ekrana sahip ve iki şekilde de kullanılabiliyor.

Halihazırda kısıtlı bir alana iki Face ID sensörü sığdırmaktan kaçınan Apple, bunun yerine Touch ID'yi geri getiriyor. Telefonun yan tarafında bulunan güç butonune eklenecek bu özellik sayesinde hem katlanmış hem de açık halinde biyometrik güvenlik sağlanacak. Telefon iki arka kamera, bir iç kamera ve bir ön kamerayla birlikte gelecek.

Face ID sensörleri de aradan çıktığı için bu kameralar küçük bir delik ile ya da ekran altında gelebilir. Apple'ın hangisini tercih edeceği şimdilik belirsiz. Telefon aynı zamanda iPhone 18 Pro serisinde de kullanılacak Apple imzalı C2 modem ile gelecek ve fiziksel SIM kart yuvasına sahip olmayacak.