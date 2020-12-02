Caviar Kamerasız iPhone 12 Pro Tasarımı Görenleri Şaşırtıyor

Caviar kamerasız iPhone 12 Pro Stealth modelini duyurdu. iPhone 12 Pro'ya göre daha fazla güvenlik sunabilmesi adına geliştirilen bu iPhone 12 Pro versiyonu, kameraları kapatarak dünyada bir ilki yaşatıyor.

Rusya merkezli tasarım şirketi Caviar, iPhone 12 Pro'yu mümkün olan en sıra dışı şekilde yeniden tasarladı. iPhone 12 Pro Stealth adıyla duyurulan bu model, iPhone 12 Pro'nun ön ve arka kameralarını gizliyor. Şirket, Apple iPhone 12 Pro'nun kusursuz bir gizlilik sağlaması için arka kameralarını kapattı ve önündeki kamerayı da devre dışı bıraktı.

Aslında kullanıcı gizliliği etrafında dolaşan tartışmalar, büyük teknoloji şirketlerinde önemli kayıplara neden oldu ve kullanıcıların gizliliği yönetmesine izin verecek yeni çözümler eklediler. Ancak Caviar'ın iPhone 12 Pro Stealth'i bu önlemlerin ötesine geçiyor ve tüm kameralardan kurtuluyor. Kameralar hala iPhone 12 Pro'nun üzerinde, fakat Caviar'ın birinci sınıf titanyum kaplamasıyla kapatıldı.

Caviar'dan kamerasız iPhone 12 Pro Stealth modeli

iPhone 12 Pro Stealth'in iki çeşidi bulunuyor. Bir model siyah lazer kaplama ve sertleştirilmiş titanyumla gelirken, diğeri Gold Version adı verilen sertleştirilmiş titanyum üzerinde PVD altın kaplamaya sahip. İki model de son derece sınırlı sayıda üretildi ve belirli pazarlarda satışa sunulacak. Caviar, iPhone 12 Pro Stealth'in 4.990 dolardan başlayacağını söylüyor.

Caviar, iPhone 12 Pro kamerasız sürümünün yüksek düzeyde güvenlik isteyen kişiler için olduğunu belirtti. Bu kişiler, istihbarat firmaları için veya bilgi sızıntısının çok yüksek riske sahip olduğu bir yerde çalışıyor olabilir.

Face ID için kullanılan kızılötesi kamera dışında, iPhone 12 Pro'nun arka kameraları görünmüyor. Ayrıca FaceTime kamerası da Caviar tarafından devre dışı bırakılmış. Bu aynı zamanda kamera uygulamasının siyah bir ekran göstereceği anlamına geliyor.

iPhone 12 Pro kamera özellikleri

iPhone 12 Pro, Dolby Vision HDR video kaydı desteği de dahil olmak üzere geçen yılki iPhone 11 Pro'ya göre büyük iyileştirmelere sahip üçlü kamera kurulumuyla geliyor. iPhone 12 Pro'da OIS'li 12MP F1.6 geniş kamera, 120 derece görüş alanına sahip 12MP F2.4 ultra geniş kamera ve 2X optik yakınlaştırmalı 12MP F2.0 telefoto kamera yer alıyor. (Daha fazlası için bu yazımıza gidebilirsiniz.)