İlk bölümüyle birlikte çok beğenilerek en iyi polisiye diziler arasında yerini alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon tarihi açıklandı. Uzun süredir merakla beklenen yeni sezonun ilk sahnesi de paylaşıldı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezon Tarihi

Max Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezonu 2025 yılının ağustos ayında yayınlanacak. Yeni sezonun yedi veya sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezon İlk Sahnesi Nasıl İzlenir?

Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalından Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yeni sezon ilk sahnesi paylaşıldı. 46 saniye uzunluğundaki video, yeni bölümün konusu hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Konusu

Emrah Serbes'in aynı adlı romanı Çekiç ve Gül'den esinlenen yeni Behzat Ç. dizisi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Oyuncuları ve Karakterleri

Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.)

(Behzat Ç.) İnanç Konukçu (Hayalet)

(Hayalet) Berkan Şal (Akbaba)

(Akbaba) Evliya Aykan (Osman Harun)

(Osman Harun) Ege Aydan (Şevket)

(Şevket) Güven Kıraç (Memduh Başgan)

(Memduh Başgan) Burak Dakak (Mürsel)

(Mürsel) Ayça Eren (Şule)

(Şule) Gökçe Eyüboğlu (Belgin)

(Belgin) Eray Eserol (Tahsin)

(Tahsin) Derin Beşikcioğlu (Melike)

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin tüm sezonlarını Max üzerinden izleyebilirsiniz. Max aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.