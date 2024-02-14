Kaçak Cep Telefonu Sayısında Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı: TÜİK Verileri Açıkladı!

Ekonomim'in haberine göre vergi fiyatları, pasaport kayıt ücretleri, sıfır taksit gibi zorlayıcı koşullara rağmen cep telefonu sektöründe hem ithalat hem de kayıt dışı kullanım rakamları rekor seviyeye ulaştı.

%100'ü aşan vergi ve 30 bin TL'yi geçen pasaport kayıt ücretleri başta olmak üzere pek çok etkene rağmen cep telefonlarında ithalat ve kayıt dışı kullanım rakanları rekor kırdı. 11,5 milyon resmi satışa ek olarak 7 milyonu da aşkın kayıt dışı kullanım adedi kaydedildi.

Sektördeki yetkilileri daha önceki uygulamaların çok da işe yaramadığını belirken şöyle bir öneride bulundu: “Vatandaşın telefona ulaşmasını ne kadar engellerseniz kayıt dışı da o kadar büyür. Bir de tersini deneyin.”

Kaçak Kullanılan Cep Telefonu Sayısında Rekor

Son birkaç senede ithalatı düşürmek, yurt dışından getirilen telefon ve kayıtsız telefon sayısını minimuma çekmek için getirilen önlemlerin çok işe yaramadığını söylemek mümkün. İthalat, yeni alınan önemlere rağmen adet olarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Aynı şekilde yolcuların yurt dışı seyahatlerinden sonra getirdikleri ve IMEI kaydı yapılan cep telefonlarının sayısı da 1 milyon adede yaklaştı. IMEI kaydı yapılmadan vergisiz kullanılan cihaz sayısı ise 1,5 milyon adedi geçti.

Klonlanmış telefon sayısı ile gelen bilgilere göre 3,5 - 4 milyonun üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Vergilerin artmasıyla bu gibi durumların yaşanması çok öngörülür olurken, eğer düşük vergi olursa kayıt dışı oranlarının düşeceği yönünde açıklama yapan Mustafa Kemal Turnacı, açıklamasında şu sözleri söyledi:

“Rakamlar gösteriyor ki bugüne kadar uygulanan reçete işe yaramadı. İthalat artmaya, kayıt dışı ise büyümeye devam etti. Tüketicinin telefona ulaşmasını zorlaştırmak yerine gerek taksit gerek de düşük vergi ile kolaylaştırmak hem kayıt dışını düşürecek hem de vergi kaybını azaltacaktır. Bir de bu yolun denenmesinde fayda var.”

İthalatta da Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı

TÜİK verilerine göre 2021'de 4,3 milyona kadar düşen ithal telefon adedi, geçen sene 5,1 milyonu aştı. İthalata ödenen fatura ise 2 milyar 374 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

2019'da telefon başına ithalat değeri 152 dolarken bu rakam sonraki yıllarda 195 dolar, 3667 dolar, 296 dolar ve 463 dolar şeklinde kademeli bir yükseliş yaşadı. 2023 sonunda da bu rakamlara sadece vergilerin eklenmesiyle telefon başına değer minimum 30 bin TL'yi buluyor.

Sektörün en tehlikeli noktası ise klonlanmış telefon sayısındaki artış. Kullanılmayan telefonların IMEI numarasının kopyalanmasına dayanan bu durum, kayıt dışı olduğu için kesin bir sayı verilemiyor ancak tahmini olarak 4 milyona varan bir rakamdan bahsediliyor.

2021'de 2 milyon adet olduğu düşünülen klonlanma, geçen yıl yapılan düzenlemelerle birlikte %100'e yakın bir artış gösterdi ve 4 milyon seviyelerine ulaştı.