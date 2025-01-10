Wi-Fi Ha-Low Sayesinde İnternet Çekme Sorunu Tarih Oluyor!

CES 2025 etkinliğinde tanıtılan Wi-fi HaLow, yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanan Wi-Fi'ların sinyal mesafesi ve duvarları aşamama sorununa el atmaya geliyor. Avustralyalı teknoloji şirketi Morse Micro, bu sorunu kökten çözmeyi amaçlayan Wi-Fi HaLow teknolojisini geliştirdi.

Bu teknoloji, üst düzey frekans dalgaları kullanarak Wi-Fi sinyalini tam 16 kilometre mesafeye kadar ulaştırmayı vaat ediyor.

2.4 ve 5GHz Bantlarla Uyumlu

Wi-Fi HaLow, AM ve FM radyo dalgalarına benzer şekilde uzun mesafelere ulaşabilen Sub-GHz dalgalarını kullanıyor. Maksimum 32.5 MB/s bağlantı hızı sunuyor ve mevcut 2.4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi bantlarıyla uyumlu çalışabiliyor.

Ayrıca IoT cihazlarının birbirleriyle kolayca iletişim kurmasını sağlıyor.

Kullanım Alanları Şimdilik Sınırlı

Ne yazık ki, Wi-Fi HaLow router'ları şu anda evlerimizde doğrudan kullanamıyoruz. Bunun nedeni; telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı ev cihazları gibi çoğu cihazın henüz bu frekans bandını okuyabilen donanıma sahip olmaması.

Ancak Morse Micro, gelecekte cihazların bu teknolojiyi desteklemesi için üreticilerle çalışmayı planlıyor.

Bu teknoloji şu an Amazon depolarında robotların uzun mesafelerde sorunsuz iletişim kurmasını sağlıyor. Ayrıca telekom ve güvenlik şirketlerinde kesintisiz bağlantı kurulmasına yardımcı oluyor.