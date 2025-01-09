Intel, CES 2025'te Yeni Arrow Lake Serisi İşlemcilerini Tanıttı
Intel'in Core Ultra 200H, 200HX ve 200S serisi işlemcileri oyun ve içerik üretimi dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor.
CES 2025’te uzun süredir beklenen duyuru gerçekleşti: Intel, Arrow Lake mobil işlemci serisini resmi olarak tanıttı.
Oyun ve İçerik Üreticilerine Özel Tasarım
Yeni seri; Core Ultra 200H, Core Ultra 200HX ve Core Ultra 200S olmak üzere toplamda 23 yeni işlemciden oluşuyor. Bu işlemcilerde yapay zeka destekli özellikler var ve performansı optimize ederek önceki nesillere kıyasla çok daha verimli performans sunuyorlar.
Bu seride içerik ve oyun üreticilerine odaklanan Intel, performans çekirdeklerinde (P-core) ve verimlilik çekirdeklerinde (E-core) yapılan geliştirmelerin yanı sıra, yapay zeka hızlandırma için entegre bir işleme birimi (NPU) ve Intel Arc grafik desteği de vermeye başladı.
Intel Ürün Pazarlama ve Yönetim Genel Müdürü Josh Newman'ın bu işlemcilerle ilgili yorumu şöyle:
Bu işlemciler, çığır açan işlemci ve grafik performansı, verimlilik ve yapay zeka yetenekleriyle dizüstü bilgisayar deneyimini yeni zirvelere taşıyacak," diyerek iddialı bir açıklamada bulundu.
Core Ultra 200H Serisi Öne Çıkan Modelleri
Core Ultra 5 225H:
- 14 çekirdek (4 P-core, 8 E-core, 2 düşük güç E-core)
- Maksimum 4.9 GHz hız
- 63 TOPS sağlayan 7 Xe çekirdekli entegre Arc grafik
Core Ultra 9 285H:
- 16 çekirdek (6 P-core, 8 E-core, 2 düşük güç E-core)
- Maksimum 5.4 GHz hız
- 8 Xe çekirdekli GPU
Core Ultra 200HX Serisi Öne Çıkan Modelleri
Core Ultra 5 235HX:
- 6 P-core, 8 E-core
- Maksimum 5.1 GHz hız
- 3 Xe çekirdekli GPU
Core Ultra 9 285HX:
- 24 çekirdek (8 P-core, 16 E-core)
- Maksimum 5.5 GHz hız
Core Ultra 200S Masaüstü İşlemcileri
Core Ultra 200S serisi masaüstü işlemciler, 2024’ün Ekim ayında tanıtılmıştı. Intel şimdi bu portföyü, hem 65W hem de 35W TDP seçenekleriyle genişletiyor:
- Core Ultra 9 285: 8 P-core, 16 E-core, 65W TDP
- Core Ultra 9 285T: Aynı çekirdek yapılandırması, ancak 35W TDP
- Core Ultra 5 225F: 6 P-core, 4 E-core, 65W TDP
Arrow Lake İşlemciler Çıkış Tarihi
Intel, yeni işlemcilerin çıkış takvimini şu şekilde duyurdu:
- Core Ultra 200H ve 200U Serisi: Şubat 2025
- Core Ultra 200HX Serisi: 2025'in ilk yarısında
- Core Ultra 200S Masaüstü İşlemcileri: 13 Ocak 2025