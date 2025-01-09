Honda 0 SUV ve Saloon Prototipleri CES 2025'te Boy Gösterdi

Honda’nın elektrikli araç dünyasına damga vuracak yeni modelleri CES 2025'te sahne aldı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Series 0 Saloon ve Space-Hub konsept araçları, bu yıl Honda 0 Saloon ve Honda 0 SUV olarak prototipe dönüştü. Özellikle Honda 0 SUV, crossover segmentine duyulan büyük talebi karşılamaya aday gibi görünüyor.

Honda 0 SUV, tasarım açısından bir Polestar 3 ile Hyundai Ioniq 9 karışımını andırıyor. Ancak daha kutu şeklindeki yapısı, hem arka yolcular için daha fazla baş mesafesi hem de dikey olarak genişleyen bagaj alanı sağlıyor.

Araçta kullanılan pikselli farlarla SUV dijital kimliğine göz kırpılmış. Arka kasada ise Ioniq 9’un sade fakat fazla boş hissi veren görünümüne kıyasla daha dengeli bir estetik tercih edilmiş.

İnce, Hafif ve Bilge Tasarımı

Honda, iç tasarımda da minimalist çizgisini koruyor. Kabin içindeki ince ve hafif tasarım öğeleri, markanın "Thin, Light and Wise" (İnce, Hafif ve Bilge) felsefesine dayalı.

Bu yaklaşımla steer-by-wire direksiyon sistemi gibi geleneksel fiziksel bağlantılar bir kenara bırakılıyor ve daha modern bir çerçevede çözümler sunuluyor.

Prototip aşamasında olan bu araçlarda ekran yerleşimleri ve iç mekan tasarım detayları henüz kesinleşmediğini ayrıca belirtelim. Aynı şekilde, ABD düzenlemeleri nedeniyle henüz uygun olmayan yan ayna kameraları da final tasarımda değişime uğrayabilir.

2026'da Yollara Düşüyor

Honda’nın yeni elektrikli araçlarının yola çıkış tarihi olarak 2026 yılı işaret ediliyor.

Halihazırda crossover araçlara olan talep oldukça büyük. Gelecek yıl Honda 0 SUV'un ABD pazarında önemli bir mertebeye yükselmesi söz konusu olabilir.

İşte prototipin detayları:

Sizce Honda’nın bu yeni modelleri, elektrikli araç pazarında dikkat çekmeyi başarabilecek mi? Yorumlarda buluşalım!