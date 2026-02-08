Cherry QQ3, 401 KM Menzille Geri Dönüyor! Yoğun İlgi Var

Chery, bir dönem en çok sevilen arabalarından QQ3'ü geri getiriyor. Bir süredir üzerinde çalışılan otomobilin yavaş yavaş sonuna gelindi ve ön siparişlere açıldı. Hatta ön siparişe açıldığı ilk üç saat içinde binlerce sipariş aldı. Bu kadar kısa bir sürede alınan sipariş sayısı, araca ne kadar yoğun bir ilgi olduğunu gözler önüne serdi.

Chery QQ3 Özellikleri

Chery QQ3, elektrikli bir model olarak geri döndü. Tercihe göre 280 kilometre ile 401 kilometre arasında değişen menzille Çin'de ön siparişe açıldı. İlk üç saat içinde ise 27 binden fazla sipariş aldı. Orijinal QQ3, 2003 yılında Chery QQ serisinin ilk modeli olarak piyasaya sürülmüştü. Daha sonrasında bu seriye QQ6 ve QQme katılmıştı.

Aracın dünya genelinde çok tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden biri, küresel çapta uygun fiyata sahip olmasıydı. En yüksek satış rakamını ilk yılda elde etti. 40 binden fazla satan bu model, 2014 yılında üretimi durdurulana kadar toplamda 1,4 milyondan fazla satıldı. Bu yeni model de üretimine son verilen orijinal QQ3 modelinin yeni versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Gerek teknolojik diğer yönlerden günümüz standartlarına daha uygun bir seçenek hâline getirilen yeni QQ3, genel olarak yumuşak hatlara sahip. Büyük far ve arka lambalar, kapalı ön tampon, yarı içe gizlenmiş kapı kolları ve artı şeklindeki jant ve çift renkli yan aynalarla birlikte geliyor.

Eski QQ modelini sevenler için de birkaç nostaljik unsur mevcut olsa da daha çok yeni nesil bir araba gibi hissiyat uyandırdığını söylemek mümkün. Aracın boyutları 4195 mm (uzunluk) x 1811 mm (genişlik) x 1573 mm (uzunluk). Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe ise 2700 mm. İç tarafta 2.5K çözünürlük sunan 15,6 inçlik bir ekran mevcut ve gücünü Snapdragon 8155 işlemcisinden alıyor.

Aracın diğer özellikleri arasında yapay zeka destekli sesli kontrol, kablosuz telefon şarjı ve dahası yer alıyor. Donanım seçeneklerine bağlı olarak maksimum 58 kW (78 beygir) ya da 90 kW (121 beygir) güç üreten arka elektrik motorundan güç alıyor. Batarya kapasitesi hâlâ bir soru işareti olan aracın maksimum ulaşabildiği hız ise 125 km/sa.

Chery QQ3 Ne Zaman Yollara Sürülecek?

Chery QQ3'ün teslimatına Mart ayında başlanması planlanıyor ancak bu sadece Çin pazarına özel olacak. Chery her ne kadar Türkiye'de son birkaç yıl içinde önemli adımlar atmış olsa da şu an odak noktasında daha çok benzinli ve hibrit modellerin olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla aracın en azından yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi muhtemel görünmüyor.