ChatGPT Sohbet Botu Artık Bileğiniz Kadar Yakınınızda!

Herkesin hakkında konuştuğu yapay zekâ sohbet botu ChatGPT, giderek birçok platformda yerini almaya başladı. Peki ya doğrudan Apple Watch'unuzdan erişmeye ne dersiniz?

9to5Mac'in haberine göre watchGPT uygulaması Apple Watch için App Store'da 3,99$ fiyatla satışa sunuldu. App Store listesine göre watchGPT ile şunları yapabileceksiniz:

Şu anda kullanıcılar yalnızca bir soru sorabiliyor. Geliştirici, kullanıcıların eksiksiz bir konuşma yapmasına izin vermek için uygulamayı güncellemeyi planladığını söylüyor. App Store listesinde watchGPT'nin saat kadranınıza bir komplikasyon olarak eklenebileceği belirtiliyor. Komplikasyon, bir saat üzerinde saat, dakika ve saniye gösteriminin ötesinde bulunan herhangi bir özelliktir. Uygulamayı varsayılan olarak sesli giriş kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Uygulama ayrıca cevapları yüksek sesle okuyacak şekilde de ayarlanabilir.

Geliştirici Hidde van der Ploeg, App Store listelemesinde şu ifadelere yer veriyor:

"Bileğinizdeki watchGPT ile geniş bir bilgi kaynağına kolayca erişebilir ve akıllı bir bilgisayarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilirsiniz. Bileğinizde kişisel bir asistanınızın olması gibi! watchGPT'yi kullanmak için uygulamayı açmanız ve sorunuzu sormanız ya da mesajınızı yazmanız yeterli. watchGPT size metin, e-posta ya da sosyal medya aracılığıyla başkalarıyla hızlıca paylaşabileceğiniz bir yanıt sunacaktır.

İşleri daha da kolaylaştırmak için watchGPT'yi saat kadranınızda bir komplikasyon olarak ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde, saat kadranınıza tek bir dokunuşla uygulamaya hızlıca erişebilirsiniz."