Chrome Satılıyor Mu? Yerine Geçecek İsim Hiç Beklenmedik

Yapay zekâ alanı, günlük ve profesyonel hayatta işleri daha dijital bir hale getiriyor. Şimdi de kolu internet tarayıcılarına kadar uzanıyor. ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini ve Claude gibi pek çok popüler yapay zekâ aracında "web destekli arama" özelliği bulunuyor ama daha önce tarayıcı şeklinde hizmet sunacak AI gündeme düşmemişti.

OpenAI, yeni hamlesiyle tarayıcı yarışına da girecek. Henüz ismi açıklanmayan bu yapay zekâ destekli web tarayıcısı önümüzdeki haftalarda duyurulacak.

Yapay Zekâ Operatörleri Tarayıcıya Eklenecek

OpenAI sadece tarayıcı pazarına girmekle kalmayacak; yapay zekâyı hem profesyonel hem de kişisel alanlarda kullanılmasını sağlamak için entegrasyonlar yapacak. Ayrıca yine sisteme eklenen operatörler sayesinde bu süreç daha da kolay hale gelecek. Birkaç ay önce servise açılan ajan sistemi, kullanıcıların sesli ve yazılı komutlarla daha kompleks işleri yapay zekâya yaptırmasını sağlamıştı.

Örneğin yeni bir akıllı telefon satın almak istiyorsunuz ama indirim kovalamak için 20 tane sekme açıp tek tek incelemek istemiyorsunuz diyelim. Operatör araçları direkt tarayıcıya entegre edildiği zaman, "En iyi akıllı telefonları Prime Day indirimleri kapsamında bul" dediğinizde sonuçlar saniyeler içinde karşınıza geliyor.

Chrome'un Satılma İhtimali Var Mı?

Chrome halihazırda %68 kullanım oranına sahip. Ona en yakın rakibi ise %15 civarında kullanım oranı olan Safari tarayıcısı. Aradaki uçurum, Chrome tarayıcısının Google için sağladığı kullanıcı verileri; reklam gelirlerinin bel kemiğini oluşturuyor. Chrome kullanıcılarına ait veriler bu tarayıcıyla toplanmıyor olsa Google bugün reklam gelirlerini bu denli yüksek tutamazdı.

OpenAI'nin ürün sorumlusu Nick Turley'nin mahkemede verdiği bir ifadede Chrome'un satışa çıkma ihtimaline göz kırptı. Şirketin tarayıcıyı satması söz konusu olduğunda OpenAI'ın bu satışa talip olabileceğini açıkça söylemişti. ChatGPT'nin günlük 400 milyon kullanıcısı var. Bunun büyük çoğunluğu bile OpenAI'ın geliştirdiği tarayıcıya geçiş yapsa sektörde kartlar yeniden dağıtılacaktır. Chrome'un satılması konusunda herhangi bir iddia yok ama şirket gözünü açık tutuyor.