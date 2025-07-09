Netflix'ten Yeni Türk Dizisi: İlk Fragman Yayınlandı!

Netflix, Türkiye'deki yerli yapımlarına bu ay bir yenisi daha ekleyecek. Platform, "Geleceğe Mektuplar" isimli yeni dizinin ilk fragmanını yayımlaı. Başrolünde Gökçe Bahadır'ın yer aldığı yapımın ilk fragmanı, şimdiden birçok izleyiciyi heyecanlandırmayı başardı.

Yeni fragman Geleceğe Mektuplar dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında önemli ipuçları sunuyor. Ayrıca Netflix, fragmanla birlikte yeni dizinin platformda ne zaman yayınlanacağını da resmi olarak duyurdu. İşte detaylar!

Geleğe Mektuplar Dizisinin Konusu

Yeni dizinin hikayesi, 2003 yılında özel bir lisede edebiyat öğretmenliği yapan Fatma Ayar'ın, Edebiyat Kulübü öğrencilerine PTT'nin "Geleceğe Mektuplar" kampanyası kapsamında özel bir ödev vermesiyle başlıyor.

Hikayenin devamında bu ödevle gelecekteki kendilerine mektup yazan öğrencilerin mesajları, 20 yıl sonra, 2023 yılında Fatma'nın kızı Elif tarafından tesadüfen bulunur. Yıllar önce ödev olarak yazılıp unutulan bu mektuplar, sahiplerinin hayatlarına adeta bomba gibi düşerken; Elif'in de yaşamını kökten değiştirecek şaşırtıcı bir gerçekle yüzleşmesine neden olur.

Geleceğe Mektuplar Oyuncu Kadrosu

Ayşe Durmaz'ın yaratıcı yapımcılığını üstlendiği "Geleceğe Mektuplar" dizisinde, Gökçe Bahadır'a Onur Tuna, Selin Yeninci, Erdem Şenocak, Güneş Şensoy, Deniz Bakacak, Can Bartu Aslan ve Nilüfer Bayraktutan gibi önemli isimler eşlik ediyor. Yönetmenliğini Cenk Ertürk'ün üstlendiği dizinin senaryosu ise Rana Denizer'in imzasını taşıyor.

Yeni Dizi Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix, merakla beklenen yeni yerli dizisi "Geleceğe Mektuplar"ın yayın tarihini ilk fragmanıyla birlikte duyurdu. Buna göre dizi, 23 Temmuz 2025 tarihinde Netflix izleyicileriyle buluşacak.

İşte Geleceğe Mektuplar dizisinin ilk fragmanı:

Peki siz Geleceğe Mektuplar yapımının ilk fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...