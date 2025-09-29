18 Yaş Altı ChatGPT Kullanıcıları İçin Şaşırtan Karar!

OpenAI, 18 yaşın altındakileri yakından ilgilendiren yeni özellikleri duyurdu. Şirket, yapay zeka destekli sohbet botunu kullanan gençlerin güvenliğini sağlamak adına ChatGPT'ye ebeveyn denetimi özellikleri ekliyor. Bununla birlikte ebeveynler, çocuklarının ChatGPT'yi nasıl kullanacağını belirleme imkânına sahip hâle geliyor.

ChatGPT'ye Ebeveyn Denetimi Özellikleri Geliyor

ChatGPT'yi kullanmak için şu an en az 13 yaşında olunması gerekiyor. 13 ila 17 yaşlarındaki kullanıcılarınsa ebeveyn iznine ihtiyacı var. Bu yaş grubuna yönelik yeni getirilen ebeveyn denetimi özellikleri ise sohbet botunu kullanırken güvende kalmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Çocuğunun hesabı için yeni denetleme özelliklerini kullanmak isteyenlerin yapması gerekenler, ayarlardan ebeveyn denetimleri kısmına gidip çocuğun hesabına davet göndermekten ibaret olacak. Ayrıca çocuğunuz da size davet bağlantısı gönderebilecek. İki hesabın bağlanabilmesi için davetin kabul edilmesi gerekecek.

Ebeveynler, çocuğunun hesabının denetimini ele aldıktan sonra hassas içeriklere yönelik sınırlama getirebilecek. Bu kısıtlama, çocuğun sohbet botuyla konuşurken yaşına uygun olmayan konuşmaların gerçekleşmesi hâlinde devreye girecek. Bu tür içeriklere maruz kalmaması için kısıtlama uygulanabilecek. Böylece çocuk ChatGPT'yi kullanırken güvende kalacak.

ChatGPT'ye gücünü veren yapay zeka modelinin gelişmeye devam etmesi için kullanıcının isteğine bağlı olarak konuşmalar eğitim amacıyla kullanılabiliyor. Çocuğunuzun konuşmalarının eğitim için kullanılmasını istemiyorsanız model eğitimini doğrudan kapatabileceksiniz. Bunu yaptıktan sonra çocuğunuzun ChatGPT ile yaptığı konuşmalar, OpenAI tarafından modellerini geliştirmek için kullanılmayacak.

Sohbet botunun en önemli özelliklerinden biri olan hafıza özelliğini de devre dışı bırakabileceksiniz. Bunu yaptığınızda ChatGPT, geçmiş konuşmaları hatırlamayacak. Eğer çocuğunuzun ChatGPT ile sesli olarak konuşmasını istemiyorsanız ses modunu devre dışı bırakabileceksiniz. Ayrıca görsel oluşturma özelliğini devre dışı da bırakabileceksiniz.

Tüm bu özelliklere ek olarak ChatGPT kullanımını belirli bir saat aralığında tamamen devre dışı bırakabileceğiniz bir özellik de yolda. Çocuğunuzun ChatGPT'ye olan erişimini sonlandıran bu özelliği kullanarak çocuğunuzun belirli saatlerde asıl yapması gereken işe odaklanmasını sağlayabileceksiniz.