En Popüler İki Yapay Zekâ Karşı Karşıya! Hangisi Daha İyi?

Yapay zekâ artık günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız, normalde vakit alacak ufak tefek işleri hallettiğimiz bir araç haline geldi. Yapay zekâ araçları bazen öğretmen oluyor, bazen araştırmacı. Dahası, yazılımcıların kodlarındaki hataları çabucak buluyor, nasıl düzeltileceğini gösteriyor, hatta sıfır kod bilgisiyle uygulama yazmaya bile yardımcı oluyor.

Peki, yapay zekâ botlarının eğitim modları ne kadar kaliteli? Yapılan testlere göre yapay zekâ artık hazır cevap vermeye değil; gerçek anlamda yol göstermeye, çözüm sunmaya ve öğrenmeye odaklanıyor. Bu testler dünyanın en popüler AI botu ChatGPT ve Gemini arasında gerçekleştirildi. Hangisinin daha iyi olduğu ortaya çıktı.

ChatGPT ve Gemini Eğitim Modları Nasıl Çalışıyor?

Her iki yapay zekâ da kendine has problem çözme becerilerine sahip. Yapılan testler, Gemini'ın çok daha sohbet odaklı olduğunu gösteriyor. Kullanıcıyı düşünmeye itecek sorular soruyor ve anlatmak yerine öğretmeye çalışıyor. ChatGPT'de ise durum bir tık daha farklı. Genelde bir metin verildiğinde özellikle sorulara odaklanıyor ve sonuca hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlıyor. Genel anlamda iki AI botu da belirli bir konuyu öğrenmek istediğinizde size sorular sorarak konuyu ne kadar anladığınızın sağlamasını yapıyor.

Bu durumda gerçek bir "kazanan" bulmak zor. Yapay zekâ kullanım tercihlerine göre ikisi de iyi olabilir. Eğer bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız ChatGPT sizin için daha uygun bir seçenek olabilir. Ancak konunun iç yüzeyine girmek, karşınızda gerçek bir öğretmen varmış gibi sorular sorarak anladığınızı pekiştirmek isterseniz Gemini bu konuda daha başarılı.

Aylık 4.7 Milyar Ziyaretçi ile Lider ChatGPT

Üretken yapay zekâ araçlarının kullanımı söz konusu olduğunda, ChatGPT'nin açık ara fark attığı görülüyor. Bu kullanım oranları, genel anlamda kullanıcıların ihtiyacına göre şekilleniyor. Örneğin, ücretsiz bir AI hizmeti talep eden bir kullanıcının DeepSeek ve Gemini gibi alternatifler kullanıyor olabilir.

ChatGPT şimdiye kadarki en akıllı yapay zekâ olan GPT-5 modeli öne çıkıyor. Dünyada genel kullanım oranlarına baktığımızda, bot olarak karşılaştırırsak Gemini, ChatGPT'ye en yakın bot olarak öne çıkıyor. Aylık kullanıcı sayısına göre en sık kullanılan yapay zekâ botları: