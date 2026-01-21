ChatGPT'ye Yaş Kısıtlaması Geldi! Otomatik Tespit Ediyor

OpenAI, 18 yaşın altında olan kullanıcıları otomatik olarak tespit eden ve yapay zeka ile olan etkileşim sürecine doğrudan müdahale eden yeni sistemini devreye aldı. Bu düzenleme, reşit olmayan kullanıcıların ChatGPT'yi kullanma biçimini de baştan aşağı değiştirecek kısıtlamalar getiriyor.

ChatGPT'nin Yaş Tespit Sistemi Kullanıma Sunuldu

ChatGPT'nin geliştiricisi, yapay zeka destekli sohbet botu için yaş tahmini özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu özellik, bir hesabın 18 yaşın altında birine ait olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olacak. Şirketin açıklamasına göre bu sistem zaten mevcut olan temel güvenlik önlemlerini baz alıyor.

Yapay zeka devi, kaydolurken 18 yaşından küçük olduğu bildiren kullanıcılar için hâlihazırda ek güvenlik önlemlerini devreye alıyordu. Ne var ki bu, doğum tarihini büyük girerek kolaylıkla atlanabilen bir süreçti. Bu sebepten dolayı şirket de ek bir adım daha atarak otomatik denetim mekanizması geliştirdi.

Yaş Tespit Sürecinde Birçok Veri Kullanılıyor

ChatGPT, bir hesabın 18 yaşından küçük biri tarafından kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için bir yaş tahmin modeli kullanıyor. Bu model, sadece tek bir veri kaynağına bağlı kalmak yerine birden fazla sinyali takip ediyor. Hesabın ne kadar süredir aktif olduğu, en çok ne zaman kullanıldığı, bu hesapta ChatGPT ile etkileşime geçerken en çok hangi cümle kalıplarının kullanıldığı ve çok daha fazlası dikkate alınıyor.

18 Yaşının Altındakilere Önemli Kısıtlamalar Uygulanıyor

OpenAI tarafından geliştirilen sohbet botu, hesabın 18 yaşından küçük birisi tarafından yönetildiğini tespit ettiğinde o kişinin uygunsuz içeriklere maruz kalmasını engellemek adına otomatik olarak ek güvenlik tedbirlerini devreye alıyor. Şiddet içeren, riskli ya da zararlı davranışlarda bulunmaya teşvik eden ve daha pek çok olumsuz içerikler için filtreleme uygulanıyor. Bunlardan herhangi birini içeren yanıtlar, kullanıcılara gösterilmiyor.

Tüm Ülkeler İçin Geçerli Değil

OpenAI tarafından paylaşılan bilgilere göre bu yeni yaş tahmin sistemi şu anda bütün ülkeler için geçerli değil. Bu yaş tahmini sürecinden başlangıçta sadece belirli kullanıcılar etkilenecek. Ülkelerin yasalarına uygun planlama yapıldıktan sonra diğer ülkelere de gelecek.