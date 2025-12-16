ChatGPT ile Görsel Üretmek Çocuk Oyuncağı Oldu: Artık 4 Kat Daha Hızlı!

Yapay zeka dünyasının öncü isimlerinden OpenAI, geçtiğimiz hafta duyurduğu GPT-5.2'nin hemen ardından şimdi de görsel oluşturma tarafında önemli bir güncelleme yayınladı. Şirket ChatGPT'nin eskiye göre artık çok daha hızlı, kaliteli ve tutarlı görseller üretebildiğini açıkladı. İşte yeni güncelleme ile birlikte gelen yenilikler!

ChatGPT'nin Görsel Oluşturma Modu Eskisinden 4 Kat Daha Hızlı

Eğer sıkı bir ChatGPT kullanıcısıysanız özellikle yoğun saatlerde görsel oluşturmanın ne kadar zaman alabildiğini bilirsiniz. Hele ki ücretli Plus aboneliğiniz yoksa bekleme süreleri pek çok kez can sıkıcı olabiliyordu. OpenAI yeni güncellemesiyle tam olarak bu durumu tersine çevirmeyi hedefliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre popüler yapay zeka aracı artık eski modellere kıyasla 4 kat daha hızlı görsel oluşturabiliyor. Böylelikle kullanıcılar dakikalar süren görsel üretim sürelerinden kurtulacak ve ihtiyaç duydukları görsellere çok daha hızlı ulaşabilecek.

Metinleri Daha İyi Analiz Ediyor

Yeni güncelleme ile birlikte ChatGPT'nin artık kullanıcılardan gelen görsel oluşturma isteklerini derinlemesine analiz edebildiği de belirtiliyor. Buna göre sohbet robotu tamamen yeni bir görsel istemi gönderdiğinizde artık sizi çok daha iyi anlıyor. Bu da doğrudan aracın daha tutarlı çıktılar üretmesini sağlıyor.

Söz konusu değişiklik aynı zamanda görsel düzenleme süreçlerini de bir hayli kolaylaştırıyor. Örneğin sisteme öğe ekleme, çıkarma, birleştirme veya yer değiştirme gibi komutlar verdiğinizde çok daha isabetli sonuçlar alabiliyorsunuz.

Yeni Metin Oluşturma Özelliği ve İlham Alanı Dikkat Çekiyor

Buna ek olarak OpenAI görsel modellerinin zayıf karnı olan metin oluşturma sorununa da çözüm getirdiğini belirtiliyor. Şirketin iddiasına göre ChatGPT'nin görsel oluşturma modu bundan böyle yoğun ve küçük metinleri bile görsellerin içine kusursuzca yerleştirebilecek.

Ayrıca bugünkü güncellemeyle birlikte ChatGPT arayüzüne "Görseller" isimli özel bir kenar çubuğu da eklendi. Görsel oluşturmadan önce ilham arayan kullanıcılar bu bölümde çok sayıdaki hazır filtreleri ve örnek komutları keşfedebilecek.

Peki siz ChatGPT'nin yenilenen görsel yetenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka aracı yeni güncelleme ile birlikte Nano Banana ve Midjourney gibi rakiplerinin önüne geçebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.