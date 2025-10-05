ChatGPT Giderek Sosyal Medya Platformuna Dönüşüyor: Instagram'dan Farksız Olacak

ChatGPT sadece bir sohbet robotu olmanın ötesine geçecek gibi görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre, OpenAI popüler yapay zeka aracına direkt mesajlaşma özelliği eklemeyi planlıyor. Şirket bu hamleyle ChatGPT'yi kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurabileceği sosyal bir platforma dönüştürmeyi hedefliyor. Detaylar haberde.

ChatGPT'ye Direkt Mesajlaşma Özelliği Geliyor

ChatGPT'nin Android beta sürümünde ortaya çıkan bazı bilgiler, OpenAI'ın kullanıcıların birbirleriyle yazılı sohbet etmesini sağlayan bir mesajlaşma özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor. Paylaşılan görüntülere göre, söz konusu özellik Instagram veya Facebook'ta yer alan DM özelliği ile oldukça benzer bir yapıda geliştiriliyor.

Özelliğe ait olduğu söylenen ekran görüntülerinde, tüm kullanıcıların bir profil sayfasına sahip olduğu görülüyor. Kullanıcılar bu sayfada kendilerine bir takma ad ve profil fotoğrafı belirlemeleri gerekiyor.

OpenAI ayrıca profil bölümünün yanı sıra gelen mesajlar için yeni bir bildirim sistemi üzerinde de çalışıyor. İddialara göre bu sistem, kullanıcıların yeni bir mesaj aldığında veya biri sohbet grubundan çıktığında bildirim almasını sağlayacak.

Öte yandan mesajlaşma özelliğinin diğer detayları ve tam olarak ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak OpenAI'ın bir süredir ChatGPT'yi sadece bir sohbet botu olmaktan çıkarıp, topluluk odaklı bir platform haline getirmek için çalışmalarını hızlandırdığını söyleyebiliriz.

💠OpenAI will soon allow ChatGPT users to add a username and a profile photo.



(This is on ChatGPT’s Android app, beta version).



📲This feature isn’t working properly at this moment.@testingcatalog pic.twitter.com/pWjBSJIv1e — Radu Oncescu (@oncescuradu) October 1, 2025

Peki siz ChatGPT'nin mesajlaşma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.