ChatGPT'ye Harcadığınız Para Açıklandı: Dudaklarınızı Uçuklatacak

ChatGPT'nin mobil uygulaması adeta para basıyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre bundan yakklaşık üç yıl önce Andoid ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunulan uygulama, aradan geçen sürede geliştiricisine 3 milyar dolar kazandırdı. Kazançlar özellikle 2025 yılında rekor bir seviyeye ulaştı.

ChatGPT'nin Mobil Uygulaması Üç Yılda 3 Milyar Dolar Getirdi

OpenAI, ChatGPT'nin Android ve iOS uygulamasını bundan yaklaşık üç yıl önce Mayıs 2023'te kullanıcıların beğenisine sunuldu. O andan itibaren rekor üstüne rekor kıran uygulamanın kullanıcı sayısı inanılmaz bir hızla arttı.

Üstelik insanlar ChatGPT'yi o kadar çok sevdi ki ücretsiz olmasına rağmen uygulama içerisinde bu üç yılda 3 milyar dolar para harcadılar. Üstelik bunun neredeyse 2.5 milyar dolarlık kısmı 2025'te harcandı.

Bu dudak uçuklatan meblağ, 2024'teki 487 milyon dolara kıyasla yıllık yüzde 408'lik devasa bir artış anlamına geliyor. ChatGPT bu gelire en hızlı ulaşan uygulama konumunda. Kendisinden önce 42 ayla Disney+ rekorun sahibiydi.

Üstelik ChatGPT bu alandaki tek başarı hikayesi değil. Elon Musk'ın tartışmalı yapay zeka aracı Grok'un mobil uygulaması da nispeten yeni olmasına rağmen benzer bir grafik çiziyor. İşin ilginç yanı ise tüm bu rekorların yeterli olmaması.

Gelen Para Harcanan Paranın Yanında Bir Hiç

Evet, ChatGPT'nın geliri 2025'te rekor düzeyde artmış durumda ve rakiplerinde de durum benzer. Ancak işin ilginç ve bana soracak olursanız komik yanı tüm bu gelirin yapay zeka şirketlerinin harcamalarının yanında bir anlam ifade etmemesi.

Başta ChatGPT olmak üzere tüm AI modelleri kelimenin tam anlamıyla para yakıyor. ChatGPT için ödediğiniz aylık 500 TL ücret, kullanımınızın neden olduğu masrafın yanında bir hiç. Tam da bu nedenle yapay zeka şirketlerinin üç seçeneği var.

Bunlardan ilgi AGI olarak duyduğumuz "üstün" yapay zekanın geliştirilmesi ve bizim dertlerimizi bizim yerimize çözmesi. İkincisi mevcut AI modellerini çok daha ucuz maliyetle geliştirilen donanımlarda çalıştırmanın bir yolunun bulunması.

Üçüncü ve benim kişisel favorim ise yapay zeka balonunun patlaması. Dünyanın en zengin şirketlerinden tutun da ülkemizdeki tencere tava üreticisine kadar her şirketin katkıda bulunduğu AI pazarı küçülür ve kontrolsüz büyüme durur. Hangisinin olacağını ise zaman gösterecek.