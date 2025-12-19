Xiaomi Açıkladı! Kullanıcıları Canından Bezdiren Hatalar Çözülüyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, HyperOS yazılımını daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yoğun mesai harcıyorken, diğer yandan kullanıcı geri bildirimleriyle ortaya çıkan yazılım sorunlarını da çözmeye çalışıyor. Şirket, yaptığı son açıklamayla birlikte tespit edilen ve bir sonraki HyperOS güncellemesiyle çözülmesi planlanan hataları duyurdu. İşte liste...

Çözülecek HyperOS Hataları

Şirketin paylaştığı bilgilere göre günlük kullanımı doğrudan etkileyen bu sorunlar için büyük bir HyperOS sürümü beklenmeyecek. Hatalar doğrudan ara güncellemelerle giderilecek. Açıklanan listeye bakıldığında birçok farklı modelde farklı sorunların tespit edildiği görülüyor.

Örneğin Xiaomi 14T kullanıcıları Saat uygulamasının aniden kapanması veya yanıt vermemesi gibi problemlerle karşılaşıyor. Xiaomi 14 Ultra tarafında ise sistem uygulamalarında çeşitli yazım ve dil hatalarının bulunduğu ifade ediliyor.

Xiaomi 15T Pro modelinde Galeri uygulamasında fotoğraf silmenin çalışmadığı belirtilirken, Xiaomi Pad 7 kullanıcıları ise Google Play’in donması veya hiç açılmaması gibi can sıkıcı sorunlar yaşıyor. Xiaomi’nin paylaştığı bilgilere göre düzeltilecek hatalar şu şekilde:

Xiaomi 14T: Saat uygulamasının kapanması veya yanıt vermemesi

Saat uygulamasının kapanması veya yanıt vermemesi Xiaomi 14: Akıllı şarj özelliğinin Rusça dilinde hatalı veya eksik görünmesi

Akıllı şarj özelliğinin Rusça dilinde hatalı veya eksik görünmesi Xiaomi Pad 7: Hava Durumu uygulamasında çeviri sorunları

Hava Durumu uygulamasında çeviri sorunları Xiaomi Pad 7: Google Play uygulamasının donması ya da açılmaması

Google Play uygulamasının donması ya da açılmaması Xiaomi 15T Pro: Galeri uygulamasındaki silme aracının çalışmaması

Galeri uygulamasındaki silme aracının çalışmaması Xiaomi 14 Ultra: Sistem genelinde çeviri hataları

Sistem genelinde çeviri hataları Redmi Note 14: Ana ekran animasyonlarının dengesiz çalışması

Ana ekran animasyonlarının dengesiz çalışması Xiaomi 15: Medya sesinin hoparlör ve Bluetooth üzerinden alınamaması

Xiaomi, bu hataların çözüleceği güncellemenin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı. Ancak kullanıcıların çok beklemeyeceği düşünülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bahsedilen hatalar arasında sizin de yaşadığınız bir sorun var mı? Yorumlarda buluşalım.