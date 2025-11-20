ChatGPT'nin Yeni Versiyonu Çıktı! Sınırlı Süreliğine Ücretsiz

OpenAI, ChatGPT'nin yeni bir versiyonunu duyurdu. Şirket, yeni sürümü öğretmenlerin yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemelerden yararlanmalarını sağlamak için geliştirdi. Yapay zeka destekli sohbet botunun geliştiricisi, bu adımla öğretmenlerin derslere hazırlanmalarını ve daha kapsamlı ders anlatımları gerçekleştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

ChatGPT'nin Öğretmenlere Özel Sürümü Ne Sunuyor?

ChatGPT'nin öğretmenlere özel versiyonu, öğretmenlerin gelecek derslerine hazırlanmaları sırasında geçen süreden tasarruf etmeleri, meslektaşları ile iş birliğine gitmeleri ve yapay zekayı kendilerine göre kullanmaya alışmaları için geliştirilmiş çalışma alanı sunan özel bir ChatGPT sürümü olarak tanımlandı.

OpenAI, yeni sürümün hem eğitimciler hem de okul idaresi için geliştirildiğini belirtti. Okul idaresi, bütün öğretmen ve personellerini güvenlik ve gizlilik standartları ile uyumlu olduğu söylenen uyumluluk programları ile tek bir hesapta toplayabiliyor. Aktarılan bilgilere göre çalışma alanında paylaşılan hiçbir şey istenmedikçe modelleri eğitmek için kullanılmıyor.

Bu versiyon, kişiselleştirilmiş öğretim desteği sunuyor. ChatGPT'ye sınıf, müfredat ve tercih edilen format gibi ayrıntılarını hatırlatarak size vereceği yanıtları öğretim tarzınıza göre şekillendirebiliyorsunuz. Canva ile sunum oluşturabiliyor, Google Drive ya da Microsoft 365 gibi araçları kullanarak ders planı ya da dosyaları yükleyebiliyorsunuz.

Çalışma alanında hâlihazırda ChatGPT kullanan öğretmenlerin hazır komut istemlerini inceleyebiliyorsunuz. Okulunuzdaki diğer öğretmenlerle ortak sunum veya ders içeriği oluşturmak için özel GPT'lere erişebiliyorsunuz. Ayrıca GPT-5.1 Auto ile sınırsız mesajlaşma, dosya yükleme ve görsel oluşturma imkânına sahip oluyorsunuz.

OpenAI şu anda öğretmenlerin ders planları oluşturma, e-postalar ve diğer profesyonel yazışmalar için metin oluşturma gibi görevler için ChatGPT'yi kullandığını söyledi. Bununla birlikte yapay zeka kullanan öğretmenlerin her hafta oldukça büyük bir zaman kazandığını ifade etti.

Şirkete göre bu yeni sürüm şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde anaokulundan lise son sınıfa kadar eğitim veren öğretmenler tarafından Haziran 2027'ye kadar ücretsiz olarak kullanabiliyor. Bu süreden sonra ücretli hâle gelmesi bekleniyor. Bu arada yeni versiyonun ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de kullanıma sunulması muhtemel.