ChatGPT'nin 8 Bin Liralık Özelliği Ücretsiz Oldu!

Popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin en sevilen özelliklerinden Projeler, nihayet ücretsiz plan kullanıcılarına da açıldı. Daha önce sadece Plus (aylık 20 dolar), Pro (aylık 200 dolar) ve Enterprise planlarında bulunan bu özellik, artık herkesin erişimine sunuluyor. Peki nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar...

ChatGPT Projeler Özelliği Artık Herkese Açık

Bilmeyenler için ChatGPT’nin Projeler özelliği, sohbetlerinizi ve dosyalarınızı tek bir çatı altında toplamanıza imkân veriyor. Böylece farklı konular birbirine karışmıyor ve her projeyi düzenli şekilde ayrı ayrı yönetebiliyorsunuz. Örneğin yabancı dil öğrenme üzerine açtığınız sohbetleri tek yerde toplayabilir, üstelik ChatGPT’nin önceki konuşmalarınızı hatırlaması sayesinde sürecinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Projects in ChatGPT are now available to Free users.



In addition, we’ve added:

- Larger file uploads per project (up to 5 for Free, 25 for Plus, 40 for Pro/Business/Enterprise)

- Option to select colors and icons for more customization

- Project-only memory controls for more… pic.twitter.com/GGygJuBify — OpenAI (@OpenAI) September 3, 2025

Artık tüm ChatGPT kullanıcıları Projeler özelliğinden yararlanabiliyor. Ücretsiz plan sahipleri bir projeye en fazla 5 dosya, Plus aboneleri 25 dosya, Pro ve kurumsal plan kullanıcıları ise 40 dosya ekleyebilecek. Bunun yanında yapılan güncellemeyle projelere renk ve ikon seçme seçeneği de getirildi.

Söz konusu güncelleme şu anda web ve Android platformlarında sunuldu. iOS kullanıcıları için ise önümüzdeki günlerde kademeli olarak erişebilmeye başlayacak.

ChatGPT Projeler Nasıl Kullanılır?

ChatGPT’de proje oluşturmak için öncelikle sol menüde yer alan Projeler bölümünü bulun. Ardından "Yeni Proje" butonuna tıklayıp bir isim vererek projenizi oluşturabilirsiniz. Projeyi açtıktan sonra dosya ekle seçeneğiyle belge, görsel veya PDF yükleyebilir, ardından projeye özel bir sohbet başlatarak tüm konuşmalarınızı ve dosyalarınızı tek yerde toplayabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ChatGPT'nin Projeler özelliğini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.