Boşa Para Ödüyor Olabilirsiniz: Terapistler Gizlice ChatGPT Kullanıyor

Yapay zeka teknolojileri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde pek çok kişi günlük yaşamında bu teknolojileri kullanıyor. Hatta iş gibi profesyonel alanlarda da yapay zeka kullanımı giderek artıyor. Ne yazık ki bu durum bazı endişeleri de beraberinde geitiriyor. Bu doğrultuda terapistlerin giderek artan yapay zeka kullanımı insanları endişelendiriyor.

Terapistler Gizlice ChatGPT Kullanıyor

ChatGPT'yi terapist gibi kullanan insanları mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ya para verdiğiniz terapist de bunu yapıyorsa? Son ortaya çıkan raporlara göre pek çok "profesyonel" danışanlarıyla ilgili ChatGPT'den yardım alıyor. Hatta bazıları bunu seans esnasında bile yapıyor.

Yine rapor, ABD'de yaşanan bir örnekten bahsediyor. Buna göre profesyonel bir terapistten yardım alan bir kişi, ekran paylaşımının açılması esnasında terapistinin söylediklerini yapay zekaya yazdığını ve cevapları birebir aktardığını söylüyor. Üstelik bu gibi şikayetlerin sayısı oldukça fazla.

Elbette ki yapay zekadan yardım almak kötü bir şey değil. Ancak danışanınızın size aktardıklarını doğrudan ChatGPT'ye atacaksanız ve gelen cevapları birebir okuyacaksanız yaptığınız işin anlamı ne ki? Bu durum, terapi sürecinde en önemli unsur olan güven duygusunu ciddi şekilde zedeliyor.

Ayrıca yapay zekanın bu verilieri sık sık kendini geliştirmek için kullandığını hatırlatmakta da fayda var. Yani gizlilik ihlali riski de oldukça yüksek. Eğer bir insan bu bilgileri kendi rızasıyla veriyorsa elbette ki sorun yok. Ancak kişinin paylaşımdan haberi yoksa bu en hafif tabiriyle skandal.

Yapay zeka halihazırda pek çok mesleğin geleceğini tehdit ediyor. Psikologlar da bu mesleklerden biri. Özellikle de terapistler bu tarz kolaylıklardan faydalanmaya devam ederse insanlar aracıyı ortadan kaldırıp bu süreci hızlandıracak gibi duruyor.