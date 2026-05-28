Apple'ın Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonu Yolda: Kılıfları Ortaya Çıktı

Apple merak beklenen ilk katlanabilir telefonunu bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürecek. Daha önce temel özellikleri sızdırılan iPhone Ultra'nın son olarak tasarımı ortaya çıktı. Peki iPhone Ultra nasıl görünecek ve kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

iPhone Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

Apple’ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Ultra piyasaya sürülmeden kılıfları ortaya çıktı. Buna göre katlanabilir telefon geçmiş raporlarla doğru orantılı şekilde geniş ama kısa bir tasarımla gelecek. Bununla birlikte cihazın arka panelinde iPhone Air’da kullanılan yatay kamera modülüne benzer bir yapı karşımıza çıkacak. Burada iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Ek olarak kapak ekranında bir adet ve iç ekranında da bir adet ön kamera bulunacak.

iPhone Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran : 7.8 inç iç ekran, 5.5 inç dış kapak ekranı.

: 7.8 inç iç ekran, 5.5 inç dış kapak ekranı. Boyutlar : Kapalıyken 9,5 mm, açıkken 4.5 mm kalınlık

: Kapalıyken 9,5 mm, açıkken 4.5 mm kalınlık İşlemci : A20 Pro çip

: A20 Pro çip Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Bağlantı: Apple üretimi C2 modem

Apple üretimi C2 modem Batarya: 5.800 mAh

5.800 mAh Kamera : Toplam 4 kamera (2 arka, 1 kapak, 1 iç ekran)

: Toplam 4 kamera (2 arka, 1 kapak, 1 iç ekran) Güvenlik : Face ID yok. Güç butonuna entegre Touch ID var.

: Face ID yok. Güç butonuna entegre Touch ID var. Menteşe Yapısı: 0.15 mm derinliğinde katlanma izi

iPhone Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iPhone Ultra’da 7,8 inç boyutunda bir ana ekran ve 5,5 inç boyutlarında bir dış ekran bizleri karşılayacak. Telefonun kalınlığı ise açık durumdayken 4,5 mm ve kapalı haldeyken ise 9 mm olacak diyebiliriz. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Galaxy Z Fold 7 kapalı durumdayken 8,9 mm ve açık haldeyken 4,2 mm kalınlığındaydı.

iPhone Ultra İşlemcisi Nasıl Olacak?

Cihazda Apple'ın A20 Pro işlemcisi mevcut olacak. Hatta aynı yonganın iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'te de kullanılacağını belirtelim. Bu donanım henüz piyasaya çıkmadığı için neler sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat bugüne dek gelen bilgiler 2 nm üretikn teknolojisiyle geliştirileceğini iddia ediyor.

İşlemcilerin üretim teknolojilerindeki nm yani nanometre değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Bu kapsamda 2 nm mimarili Apple A19 Pro 3 nm tabanlı A18 Pro'ya kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olacak diyebiliriz. Kısacası iPhone Ultra kullanıcılara amiral gemisi seviyesinde bir performans sunacak.

iPhone Ultra Batarya Özellikleri Neler Olacak?

iPhone Ultra şu ana kadarki en büyük bataryaya sahip iPhone olacak. Burada cihazda yaklaşık 5.800 mAh kapasiteli bir pilin bulunacağı söyleniyor. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 17 Pro Max'te 4.823 mAh'lik bir bataryanın tercih edildiğini de belirtelim. Yani cihaz pil performansında kullanıcıları üzmeyecek.

iPhone Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple bugüne dek amiral gemisi iPhone'larını eylül ayında tanıtsa da bu yıl bir değişiklik söz konusu olacak. Zira iddialara göre şirket bu yılın eylül ayında sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'yı piyasaya sürecek. iPhone 18, iPhone Air 2 ve iPhone 18e için ise 2027'nin başlarına kadar beklememiz gerekecek.

iPhone Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'dan henüz iPhone Ultra'nın pil kapasitesiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat kaynaklar cihazın 2.000 dolar (91.797 TL) başlangıç fiyatına sahip olacağını söylüyor. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 187.300 TL seviyesinde bir fiyata denk geliyor. Tabii yine de bu gibi detaylarda markanın resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Editörün Yorumu

iPhone Ultra'nın tasarımını fazlasıyla beğendim. Akıllı telefon bu kapsamda kısa ama geniş bir yapıyla karşımıza çıkacak. Bu da özellikle dizi/film izleyen ve mobil oyun oynayan kullanıcılar için ideal olacak diyebilirim. Şirket, cihazın özelliklerinde de herhangi bir kesintiye gitmemiş. Eğer ürün sızıntılardaki gibi teknik özelliklere sahip olursa kullanıcıları fazlasıyla memnun eder diye düşünüyorum.