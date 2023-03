ChatGPT Başkalarının Sohbet Geçmişini Gösterdi!

Son zamanlarda tüm dünyada büyük bir popülerlik elde eden ChatGPT isimli yapay zekâ tabanlı sohbet botu, kısa süreliğine kullanıcılara başka kişilerin sohbet geçmişini gösterdi. Yaşanan probleme dair detaylar haberimizde.

Yapay zeka desteğine sahip sohbet botu ChatGPT geçtiğimiz saatlerde oldukça ilginç bir hata meydana geldi. Bir Reddit kullanıcısı, kendisine ait olmadığını ileri sürdüğü sohbet geçmişi fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden de farklı bir fotoğraf paylaşıldı. İddiaya göre fotoğrafta yer alan sohbet geçmişi başkasına ait. İnternet üzerinden bu konu ile ilgili paylaşımların yapılmasının ardından OpenAI sözcüsü iddiayı doğruladı fakat konuşmaların tamamının görünmediğini ifade etti.

If you use #ChatGPT be careful! There's a risk of your chats being shared to other users!

Today I was presented another user's chat history.

I couldn't see contents, but could see their recent chats' titles.#security #privacy #openAI #AI pic.twitter.com/DLX3CZntao