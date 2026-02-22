ChatGPT, Her İstekte 64 Litre Su mu Tüketiyor? Açıklama Geldi

Sosyal medya kullanıyorsanız muhtemelen daha önce yapay zeka ile oluşturulmuş bir videoya denk gelmişsinizdir. Bu videoların altında genellikle "Senin bu videon yüzünden litrelerce su tüketildi" tarzında bir yorum yaratır. Peki, ChatGPT gibi yapay zeka araçları gerçekten de sizin istekleriniz dolayısıyla litrelerce su tüketimine sebep oluyor mu?

OpenAI CEO'su Sam Altman, bu konuyla ilgili en çok yöneltilen eleştirilerden birine yanıt verdi. Kendi yapay zeka modellerinin enerji tüketimine bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşan Altman, insanların dünya üzerindeki kaynakların kullanımına dair endişelerini gidermeye çalıştı.

ChatGPT, Her İstek Yüzünden 64 Litre Su Tüketiyor mu?

OpenAI CEO'su, eskiden veri merkezlerinde buharlaşmalı soğutmaz sistemi kullanıldığını ve bu sebepten ötürü de su kullanımının gerçek bir sorun haline geldiğini belirtti. Günümüzde ise bu yöntemin artık kullanılmadığı, sosyal medya platformlarında dolaşan "ChatGPT, her istek başına 17 galon [64 litreye denk gelir] su tüketiyor" iddiaların asılsız olduğuna ifade etti.

Altman, insanların toplam enerji tüketimi ile ilgili endişelerinin haksız sayılmadığını söyledi. Hatta dünya genelinde yapay zeka kullanımının her geçen gün daha da arttığı göz önünde bulundurulduğunda bunun çok daha önemli bir hâle geldiğini belirtti. Dahası, buna kendine göre bir çözüm yolu olduğunu da dile getirdi. Enerjiyi nükleer, rüzgar ve güneş enerjisine kaydırmayı içeren bir yöntem düşünüyor.

"iPhone'u 1,5 Kez Şarj Etmeye Denk" İddiaları Doğru mu?

ChatGPT'nin enerji tüketimine yönelik başka bir iddia, her bir ChatGPT sisteminin iPhone'u 1,5 kez şarj etmeye denk olmasını içeriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Sam Altman, bunu da yalanladı. Öte yandan insanların bir ömür boyunca tükettiği kaynaklar ile yapay zeka modeli eğitiminde tüketilen enerji arasında bir kıyaslama yapmak gibi ilginç bir yola da başvurdu.

İnsanın büyümesinin yaklaşık 20 yıl aldığını, bu süre zarfında pek çok yiyecek tüketildiğini belirten Altman, ChatGPT ile insanın bir soruyu yanıtlamak için harcadığı enerjinin karşılaştırılmasının daha adil olduğunu ifade etti. Peki, siz bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.