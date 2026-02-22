ChatGPT'de Bilgisayar Kırdıran Hata: Tüm Diskin Silinmesine Yol Açtı

ChatGPT'nin kod yazma asistanı Codex, beklenmedik bir hata ile gündeme geldi. Vibe coding yani yapay zeka destekli yazılım geliştiren bir kişi, geçici Python klasörlerini temizlemek için asistana basit bir kod yazma görevi verdi. Ne var ki geliştirici, asistandan aldığı kodu hiç kontrol etmeden kullandı ve tüm diskin silinmesi ile karşı karşıya kaldı.

ChatGPT Codex Nasıl Tüm Diski Sildi?

ChatGPT Codex doğrudan bilgisayarın kontrolünü ele alacak şekilde geliştirilmedi ancak sizin talimatlarınız doğrultusunda kod yazma, düzenleme, test etme gibi işlemler gerçekleştirebiliyor. Reddit'te yaşadığı olayı anlatan bir geliştirici ise asistanın sunduğu tüm bu özelliklerden faydalanmak üzere geçici Python klasörlerini temizlemek istedi ve bunun için bir kod yazdırdı.

Sorun şu ki verilen kodda küçük bir hata yer alıyordu. Asistan, ters eğik çizgi (\) kullandı fakat normalde kullanması gereken tırnak işaretiydi (`). Bu küçük hata yüzünden geçici Python klasörleri değil, doğrudan bütün disk hedef alındı. Dahası, yönetici izni ile çalıştığı için herhangi bir onay işlemine gerek olmuyor. Bütün kodlar direkt uygulanıyor. O yüzden geliştirici bunu fark edemedi ve tüm disk silindi.

Bu yaşanan hata, bir geliştirici açısından her ne kadar can sıkıcı olsa da diğerleri yani henüz böyle bir sorunla karşılaşmayanlar için önemli bir ders niteliğinde. Yapay zeka kod yazabilir, kodlarını inceleyebilir ve sizin için düzeltebilir ancak kontrol hiçbir zaman tamamen yapay zekaya bırakılmamalı. Kontrol etmek eğer çok zahmetli geliyorsa özellikle kendi sisteminiz üzerinden doğrudan bir işlem gerçekleştirmek yerine sanal ortamda gerçekleştirin. En azından projeleriniz bu şekilde zarar görmez.

ChatGPT Codex'in Özellikleri Neler?

Codex temelde ChatGPT gibi çalışır fakat klasik yapay zeka destekli sohbet botundan farklı olarak tamamen geliştirme sürecine odaklanır. Daha hızlı kod yazmanıza yardımcı olur, hataları bulup düzeltir, yeni özellikleri hızlıca eklemenize imkân sağlar. Büyük ve zorlu projeleri daha kısa sürede tamamlamanıza yardımcı olur. Ona verdiğiniz kodları düzenler, mevcut hataları giderir.

En iyi yanlarından biri, görevleri siz söylemeden takip etmesi. Hataları takip eder, uyarıları gözden geçirir ve günlük yapılması gereken temel görevleri alarak iş yükünüzü hafifletir. Olası sorunlar görülmesi durumunda bunları erkenden tespit etmenizi de kolaylaştırır. Böylece daha sonra en başa dönmek zorunda kalmazsınız.