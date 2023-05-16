ChatGPT'de Devrimsel Gelişme: Artık İnternete Bağlı Çalışıyor!
ChatGPT, yeni aldığı güncelleme ile birlikte veri sınırı ile değil tamamen internete bağlı çalışır hâle geldi. İşte detaylar!
OpenAI, kullanıcıların yapay zekâ sohbet botuyla internette gezinmesine olanak tanıyan yeni özelliğiyle ChatGPT uygulamasında büyük bir güncelleme yayınladı.
100 milyon kullanıcıya ulaşan son derece popüler yapay zekâ, 2021'de sona eren bir veri kümesi üzerinde eğitilmişti ve bu, daha güncel rakiplerinden bazılarına kıyasla kabiliyetlerini ciddi şekilde sınırlıyordu ancak internete bağlı yeni özellikleriyle, ChatGPT kullanıcıları güncel bilgilere erişebilecek ve güncel konular ve etkinlikler hakkında sorular sorabilecekler.
İnternete Bağlı ChatGPT İçin 20 Dolar Ödemek Gerekiyor
Güncelleme hâlihazırda yalnızca uygulamaya özel erişim için ayda 20 dolar ödeyen ChatGPT Plus aboneleri tarafından kullanılabilir durumda.
Bu güncelleme, Google'ın Bard AI sistemini elden geçirerek Gmail ve Haritalar gibi birçok temel ürünüyle entegre etmesinden sadece birkaç gün sonra geldi. Google ayrıca Bard'ı 180 ülke ve bölgedeki kullanıcılara ücretsiz sunarak bekleme listesine kaydolma gerekliliğini ortadan kaldırdı.
Keza son dönemde artan güvenlik endişeleriyle ilgili olarak OpenAI CEO'su Sam Altman, bu hafta ABD Kongresi'nde üretken yapay zekâ ve toplum için oluşturduğu riskler hakkında soruları cevaplayacak.
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