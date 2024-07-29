Uygun Fiyatlı Chery OMODA 5 PRO, Türkiye’de Satışa Çıktı!

Çinli otomobil markalarının Türkiye'deki popülaritesi her geçen gün artıyor. Bu yükselişin ardında ise uygun fiyatlarına rağmen diğer üreticilerin "premium" modellerde sunduğu özellikleri sunmaları yatıytor. Bu yükselişin en büyük mimarlarından biri olan Chery ise şimdi yeni otomobili OMODA 5 PRO ile karşımıza çıkıyor.

Şirket, yenilikçi tasarımı ve akıllı sürüş teknolojileriyle dikkat çeken OMODA 5 PRO modelini Türkiye’de satışa sundu. Peki Chery OMODA 5 PRO, özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor? Gelin birlikte göz atalım!

Yeni Chery OMODA 5 PRO, Türkiye’de!

Cher OMADA 5 PRO, üç farklı paketle Türkiye'de satışa çıktı. Bunlardan en ucuzu ise 1 milyon 522 bin TL değerindeki Vision paket oldu. Uygun fiyatlı olmasıyla yoğun ilgi çekmesi beklenen aracın tam fiyat listesi ise şu şekilde:

Vision 1.522.000 TL Intelligent 1.662.000 TL Exceptional 1.782.000 TL

Chery OMODA 5 PRO, aerodinamik hatları ve keskin kenarları ile modern ve dinamik bir görünüme sahip. Geniş ön ızgara, LED farlar ve agresif tampon tasarımı ile de oldukça dikkat çekiyor. Performans konusunda da oldukça iddialı olan araç, 1.6 litrelik turbo benzinli motora sahip.

Bu moto, yüksek performansa rağmen sunduğu yakıt verimliliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca 197 beygir gücü ve 290 Nm tork üretebiliyor. Hızlı ve pürüzsüz vites geçişleri için ise 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana (DCT) sahip.

Tüm bunlara ek olarak adaptif süspansiyon sistemi ve gelişmiş çekiş kontrolü ile her türlü yol koşulunda stabil ve güvenli bir sürüş sunuyor. Elbette ki sahip olduğu 10.25 inç dokunmatik ekran sayesinde Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekliyor.

Yine adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera sistemi gibi birçok gelişmiş güvenlik teknolojisi bu araçta mevcut. Eğer araç ilginizi çektiyse buraya tıklayarak yeni Chery OMODA 5 PRO hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.