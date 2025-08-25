Uygun Fiyatlı Yeni SUV: Chery Omoda 7 Türkiye'ye Geliyor!

Türkiye'ye geçtiğimiz dönemlerde giriş yapan ve satış rekorlarını kıran Chery yeni modeliyle Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Omoda 7 kullanıcılarına fiyat performans bakımından başarılı sayılabilecek özellikler sunmayı hedefliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Omoda 7 Türkiye Yollarına Çıkıyor!

Türkiye pazarına 2023 yılında geri dönen Çinli otomotiv üreticisi Chery alt markalarını da ülkemize getirmeye devam ediyor. Jaecoo’nun ardından şimdi de Omoda markası Türkiye’de faaliyet gösterecek. Marka çatısı altında satışa çıkacak ilk model ise Omoda 7 olacak.

Yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması beklenen SUV model 4.62 metre uzunluğa ve 2.73 metre aks mesafesine sahip. 500 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1400 litreye kadar genişleyebiliyor. Bu özellikler Omoda 7’yi hem aileler hem de uzun yolculukları tercih eden kullanıcılar için cazip hale getiriyor.

Omoda 7’nin Türkiye’ye hangi motor versiyonlarıyla geleceği henüz açıklanmadı. Ancak global pazarda öne çıkan iki farklı seçenek bulunuyor. Bunlar:

1.6 litre turbo benzinli motor: 147 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. Çift kavramalı şanzımanla sunulan bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 11,1 saniyede ulaşıyor ve 190 km/s maksimum hız değerine çıkabiliyor.

147 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. Çift kavramalı şanzımanla sunulan bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 11,1 saniyede ulaşıyor ve 190 km/s maksimum hız değerine çıkabiliyor. PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyon: 1.5 litrelik turbo motor ile 150 kW elektrik motorunun birleşiminden oluşuyor. Toplam 347 beygir güç sunan bu versiyon, BYD üretimi 18.3 kWh batarya sayesinde 100 km’ye kadar saf elektrikli menzil sağlayabiliyor.

SUV segmentinde hızla büyüyen Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanan Omoda 7 hem geleneksel motor seçeneği hem de hibrit alternatifiyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. Chery’nin yeni markasıyla Türkiye’deki varlığını güçlendirmesi beklenirken Omoda 7’nin rekabete nasıl bir ivme katacağı şimdiden merak konusu.