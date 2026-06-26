vivo'dan 16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon! 200 MP Kamerası Var

Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. vivo, X Fold 6'yı tanıttı. Böylece katlanabilir telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 8,02 inç

8,02 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 2312 x 2504 piksel

2312 x 2504 piksel Ana Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 5000 nit'e kadar

5000 nit'e kadar İkinci Ekran Boyutu: 6,51 inç

6,51 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1120 x 2528 piksel

1120 x 2528 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 9500 Super

Dimensity 9500 Super RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Parmak İzi Sensörü: Var.

Var. Boyut: Katlanmamış hâli 157,16 x 145,66 x 4,4mm, Katlanmış hâli 157,16 x 74,26 x 9,4 mm

Katlanmamış hâli 157,16 x 145,66 x 4,4mm, Katlanmış hâli 157,16 x 74,26 x 9,4 mm Ağırlık: 228 gram

228 gram Suya ve Toza Dayanıklılık: IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları

IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 40W kablosuz

vivo X Fold 6'nın Ekran Özellikleri Neler?

vivo'nun yeni telefonu 8,02 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz AMOLED ekran üzerinde 2312 x 2504 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nite kadar parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda sorunsuz şekilde kullanılabilecek.

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip ikinci ekran, AMOLED ekran üzerinde 1120 x 2528 piksel çözünürlük, 5000 nite kadar parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin sosyal medyada kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

vivo X Fold 6'nın İşlemcisi Nasıl?

vivo X Fold 6'da Dimensity 9500'ün Super sürümü bulunuyor. Bu işlemci yarış türündeki CarX Street ve aksiyon RPG türündeki Genshin Impact ortalama 60 FPS, battle royale türündeki PUBG Mobile, online FPS oyunu Call of Duty Mobile ve popüler yarış oyunu Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor.

İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce vivo X300 ve vivo X300 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda da tercih edilmişti. Bu arada vivo X Fold 5'te Snapdragon 8 Gen 3 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırıyor.

vivo X Fold 6'nın Kamera Özellikleri Neler?

Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor.

Periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Bu arada X Fold 5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

vivo X Fold 6'nın Bataryası Kaç mAh?

X Fold 6'da 7.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böyece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Katlanabilir telefon ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Bu arada X Fold 5'te 6.000 mAh batarya kapasitesi, 80W kablolu hızlı şarj ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği mevcut.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, vivo X200 FE, vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 7.999 yuan (54.855 TL)

7.999 yuan (54.855 TL) 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 8.999 yuan (61.712 TL)

8.999 yuan (61.712 TL) 16 GB RAM ve 512 GB depolama: 9.999 yuan (68.570 TL)

9.999 yuan (68.570 TL) 16 GB RAM ve 1 TB depolama: 10.999 yuan (75.428 TL)

vivo X Fold 6'nın 7 bin 999 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 54 bin 855 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 111 bin TL civarında olabilir. vivo X Fold 6'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo X Fold 6'nın katlanabilir telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sunacak. Bu arada AMOLED ekran telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.