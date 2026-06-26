Sevdiğiniz Şarkıcıları Yanınızda Gibi Hissettiren Kulaklık Tanıtıldı

vivo, yeni bir kablosuz kulak içi kulaklık tanıttı. Beyaz ve siyah olmak üzere toplam iki renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkan bu model, vivo TWS 5 Pro olarak adlandırılıyor. Uzamsal ses desteği, gelişmiş gürültü engelleme, uzun pil ömrü ve çok daha fazlasını sunuyor.

vivo TWS 5 Pro'nun Özellikleri Neler?

Kulaklıkların Her Birinin Ağırlığı: 5,5 gram

5,5 gram Sürücü: 11 mm dinamik sürücü

11 mm dinamik sürücü Ses Çipi: Hi-Fi DAC

Hi-Fi DAC Ses İletimi: 4,6 Mbps'a kadar Wi-Fi kayıpsız ses kalitesi

4,6 Mbps'a kadar Wi-Fi kayıpsız ses kalitesi Gürültü Engelleme: 100 dB'e kadar gürültü engelleme özellikli 4 mikrofon

100 dB'e kadar gürültü engelleme özellikli 4 mikrofon Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Kulaklık başı tek şarjla 5 saate kadar, şarj kutusu ile birlikte toplamda 50 saate kadar kullanım süresi

Kulaklık başı tek şarjla 5 saate kadar, şarj kutusu ile birlikte toplamda 50 saate kadar kullanım süresi Çeviri Desteği: Mevcut

Mevcut Akıllı Bildirimler: Destekliyor

Destekliyor Renk Seçenekleri: Beyaz ve siyah

vivo TWS 5 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri, 5 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Şarj kutusunu da dahil ettiğimizde toplam kullanım süresi 50 saate kadar çıkıyor. 5 saat başta bir dezavantaj gibi görünebilir ama unutmamak gerekir ki çoğu kişi, kulaklıkları gün içinde sürekli takma eğiliminde değildir. Özellikle kulak içi modeller 1-2 saat kadar kullanıldıktan sonra şarj kutusuna konur ve kulakların hava alması sağlanır. Bu açıdan aslında oldukça yeterli bir süre sunduğunu söyleyebiliriz.

vivo TWS 5 Pro'nun Uzamsal Ses Desteği Ne İşe Yarıyor?

Yeni model, uzamsal ses desteği sayesinde size izlediğiniz filmlerin içinde gibi hissettiriyor. Örneğin çok sürükleyici bir aksiyon sahnesi izliyorsunuz. Ana karakter peşindekilerden kaçıyor, arkada bir helikopter uçuyor. O helikopter sağa geçtiğinde onu sağ taraftan, sol tarafa geçtiğinde sol taraftan duyuyorsunuz.

Oyun oynayanlar da ciddi bir avantaja sahip. Bilindiği üzere Counter-Strike 2 ve Valorant gibi yapımlarda önemli olan sadece gözünüzü dört açmak değil. Bununla birlikte kulaklarınızı da iyi açmanız gerekiyor. Bu, düşmanların hangi yönden geldiğini anlamanız için şart. Uzamsal ses desteği ise onların ayak seslerini daha iyi duymanızı ve böylece yer tespitinde nokta atışı yapmanızı mümkün kılıyor.

Uzamsal ses desteğinin en çok avantajını görenler elbette müzik dinleyenler. Bu özellik, dinlediğiniz şarkıları sadece iki taraftan değil, dört bir yandan duymanızı sağlıyor. Sanki bir konserdeymişsiniz gibi. Böylece o müzik size normalde olduğundan çok daha derin duygular hissettirebiliyor.

vivo TWS 5 Pro Gürültüyü Ne Kadar İyi Engelliyor?

vivo TWS 5 Pro, 100 dB'e kadar gürültü engelleme özellikli dört mikrofonla beraber geliyor. Bu özellik sayesinde siz dışarıda yürürken arkadan çalan korna, rüzgâr sesi ve kalabalık uğultusu gibi gürültüler otomatik olarak algılanıp bastırılıyor ve sesiniz ön plana çıkarılıyor. Böylece karşı taraf sizin sesinizi daha iyi duyuyor ve ne dediğinizi anlamakta güçlük çekmiyor.

vivo TWS 5 Pro Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Kulaklık, 11 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. İçinde bağımsız bir Hi-Fi DAC ses işlemcisi mevcut. 4,6 Mbps'a varan kayıpsız Wi-Fi ses kalitesi sağlıyor. Bu özelliklerin en belirgin artılarından biri, seslerin birbirine karışmaması. Enstrümanların farkını daha iyi hissedebilirsiniz. Ayrıca müzik geçişlerinde de gürültü sorunu olmaz. Baslar da 8-10 mm'lik sürücülere kıyasla çok daha güçlü gelir. Genel olarak etkileyici bir ses deneyimi sağlar.

vivo TWS 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

vivo TWS 5 Pro için 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 6 bin 851 TL'ye denk geliyor. Cihazın Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle birlikte fiyatı 15 bin 500 TL civarında olabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama olmadığını, fiyatın değişebileceğini not düşelim.

vivo TWS 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'nun şu an Türkiye'de çok sayıda kulaklık modeli satılıyor. Bunlara örnek olarak vivo Buds ve vivo TWS 3e modellerini verebiliriz. Bu modellere baktığımızda aslında markanın birçok kulaklığına Türkiye'den erişilebilir olduğunu görüyoruz. Bu da bize vivo TWS 5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu gösteriyor.

Editörün Yorumu

vivo TWS 5 Pro'nun bana göre en dikkat çekici yönü, gürültü azaltma özelliği. Rüzgârlı bir havada ya da kalabalık bir ortamda sesli görüşme gerçekleştirmek bazen gerçekten çok zor olabiliyor. Karşıdaki kişi sizin sesinize düzgün şekilde odaklanamayabiliyor. Bu kulaklık ise 100 dB'e kadar gürültü azaltma teknolojisi sayesinde sizin sesinizi öne çıkarıp gürültüyü bastırıyor. Yani ortada anlaşılmama gibi bir problem kalmıyor.

Pil ömrünü de unutmamak gerekiyor. Kutusuyla birlikte tam 50 saat pil ömrü sağlıyor. Bu, kulaklığı günün büyük bir kısmında kullansanız bile şarj kutusunu sık sık şarj etme ihtiyacı duymayacağınızı gösteriyor. Özellikle benim gibi cihazları sık sık şarj etmek zorunda kalmak istemeyenler için önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.

Diğer yandan cihaz, özel ses çipi ve sürücü boyutu sayesinde etkili bir müzik dinleme deneyimi elde etmeyi mümkün kılıyor. Enstrümanların farkını daha net hissediyorsunuz. Böylece müziklerle yansıtılmak istenen o duyguları daha iyi yakalayabiliyorsunuz. Bu da kulaklığın tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri olacaktır.