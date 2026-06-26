Hyundai Açıkladı: Bir Hatchback Daha Tarih Oluyor!

Son dönemde SUV model sayısı artarken hatchback modellere ise düşen talep doğrultusunda veda ediyoruz. Ford Focus, KIA Ceed ve Renault Megane gibi hatchback modeller, markaların SUV üretimini artırmak için vazgeçtiği ilk araçlardan oldu. Şimdi ise sıra Hyundai i30 modeline gelmiş gibi görünüyor.

Yeni Nesil Hyundai i30 Üretilecek Mi?

Hyundai, geleneksel içten yanmalı hatchback modellere olan talebin düşmesi nedeniyle yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Koreli üretici, bu gelişmelerin ardından i30 modelinin yeni neslini üretme konusunda pek istekli değil. Yakın zamanda piyasadan kaldırılacak olan i30'un yerini bir SUV model alması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni Hyundi i20 ve benzer boyutlardaki elektrikli IONIQ 3 modelini tanıtan markada gözler i30'a çevrilmişti. Hyundai Avrupa CEO'su Xavier Martinet, i30 hakkında gelen sorular üzerine, şirketin dördüncü nesil bir i30 planlamadığını ima etti. Segmette talebin artmadığını belirten Martinet, satışların çoğunluğunu filo araçlarının oluşturduğunu ve bunun da kâr marjını düşürdüğünü belirtti.

Kompakt hatchback sınıfında kendileri için parekende satışların oldukça düşük kaldığını söyleyen CEO, asıl satışı filo satışlarının oluşturduğunu ifade ediyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında bu segmentte bir otomobil üretmenin cazip olmadığını aktaran yönetici, i30'un yeni nesli için oldukça olumsuz bir tavır sergiledi.

Hyundai i30 Yerine Hangi Model Üretilecek?

Birçok üretici son dönemde hatchback modellerden vazgeçerek SUV araçlara yöneldi. Geçtiğimiz dönemde Ford Focus'a veda ederken, Renault Megane modeli ise farklı bir segmentte elektrikli olarak karşımıza çıkıyor. Opel CEO'su Florian Huetl da Astra yerine geçecek C segment bir SUV modelin sinyalini vermişti.

Hyundai'nin de benzer bir yol izlemesi bekleniyor. i30'un yerini farklı bir şekilde dolduracaklarını ima eden Hyundai Avrupa CEO'su, üretilecek yeni bir SUV modelin sinyalini verdi. Tüm bunlar göz önüne alındığında Hyundai i30'a veda ediyoruz gibi görünüyor. 2016 yılından bu yana yollarda olan ve artık yaşlanan kompakt hatchback modelin yerini alacak olan aracı 2027 yılı içerisinde görebiliriz.

Editörün Yorumu

SUV modellerin ele geçirdiği otomobil piyasasının son kurbanı Hyundai i30 olacak gibi görünüyor. Yeni model muhtemelen farklı bir SUV model ile değiştirilecek. Gittikçe büyüyen SUV pazarına ayak uydurmak isteyen Koreli üreticinin bu hamlesi bu bakımdan anlaşılabilir. Ancak müşterilerin bu şekilde seçeneksiz bırakılması da bana çok doğru gelmiyor.

Öte yandan Hyundai, geçtiğimiz günlerde tanıtılan i20'de SUV modellerden esintiler sunmuştu. Koreli üretici tamamen yeni bir SUV model yerine, i30'u da benzer şekilde daha yüksek ve SUV karakterli bir yapıya dönüştürebilir. Bu konuda KIA XCeed, Hyundai için iyi bir örnek olabilir.