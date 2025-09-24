Sınırlı Sayıda Avantajlı Fiyata: Chery Tiggo 7 Pro Max Black Edition Satışta!

SUV dünyasında dikkat çekmek kolay değil. Ancak Chery, Black Edition adını verdiği özel versiyonuyla bu algıyı değiştirmeye kararlı görünüyor. Siyah detayların her noktada öne çıktığı model güçlü duruşuyla ailelerin yeni gözdesi olmaya aday. İşte Chery Tiggo 7 Pro Max Black Edition özellikleri ve fiyatı...

Chery Tiggo 7 Pro Max Black Edition Türkiye’de Satışta!

Chery Türkiye’nin resmi fiyat listesine göre, Tiggo 7 Pro Max Black Edition kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak açıklandı. Bu özel paket, standart Tiggo 7 Pro Max modellerinden farklı olarak siyahın her tonunu taşıyan tasarım unsurlarıyla geliyor. “Siyah Artemis” adı verilen kaplama, 19 inç parlak jantlar, siyah yan basamaklar ve koyu renklendirilmiş ön ızgara ile araç tam bir bütünlük sergiliyor.

Türkiye’de satışta olan Tiggo 7 Pro Max serisi normalde 2 milyon 250 bin TL ile 2 milyon 325 bin TL aralığında listeleniyor. Kampanyalı fiyatlarla baz donanım versiyonu 2 milyon 70 bin TL’ye kadar düşebiliyor. Bu durumda Black Edition, özel tasarım ve ek donanımlarıyla segmentinde rekabetçi bir noktada konumlanıyor. Özellikle LED aydınlatma, geniş ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş sürüş asistanları, fiyat etiketini dengeliyor.

Türkiye pazarındaki ithal SUV modellerinin büyük kısmı 3 milyon TL’nin üzerinde fiyatlarla satılıyor. Bu nedenle Chery’nin Black Edition hamlesi premium SUV’lara ulaşmakta zorlanan ancak tasarım ve donanımda farklılık arayan kullanıcılar için uygun bir alternatif sunuyor. “Özel versiyon” olmasına rağmen rakiplerinden daha erişilebilir olması, dikkat çeken en önemli farklardan biri.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...