Eleştiri Yağmuruna Tutulmuştu: Togg T10F'in En Önemli Aksesuarı Satışa Çıktı!

Togg geçtiğimiz haftalarda Almanya'da düzenlenen fuarda yeni sedan modeli T10F'i tüketiciler ile buluşturdu. İlk etapta büyük beğeni toplayan otomobil ilginç bir eksik ile gündeme geldi. Marka bu eksiği gidermek adına özel bir aksesuarı satışa çıkardı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10F Cam Tavan Perdesi 8 Bin 800 TL'ye Satışta!

Pek çok marka otomobillerine farklı donanımlar ve aksesuarlar ekler. Bu noktada bazılarını otomobil ile birlikte satın alırken bazı opsiyonları sonradan satın almanız gerekmekte. Bunun en basit örneklerinden biriyse jant gibi ekstra dış donanımlar diyebiliriz. Ancak Togg'da durumlar biraz farklı.

Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan Togg T10F özellikle sedan modeli bekleyen tüketiciler tarafından büyük bir sevinç ile karşılandı. Yerli otomobil 1 milyon 900 bin fiyat bandında satışa sunuldu. Togg T10F fiyat listesi ve Togg T10F nasıl sipariş verilir sorularının cevaplarını da sizler için yanıtlamıştık.

Togg T10F Euro Ncap kaza testlerindense 5 yıldız alarak başarılı bir sonuç elde etmiş kaza testi videolarını paylaşmıştı. Ancak otomobili satın alırken 50 bin TL fark ödeyerek cam tavan özelliğini de ekleyen kullanıcılar "cam tavan perdesi" donanımına sahip olmadıklarını fark ettiler.

Bu noktada oldukça fazla eleştiriye maruz kalan marka yeni bir aksesuarı satışa sundu. Buna göre isteyen Togg T10F sahipleri 8 bin 800 TL fark ile elle takılabilen bir cam tavan perdesine sahip olabilecek. Bu özellik T10X'te cam tavan ile birlikte standart olarak sunulurken T10F modelinde esktra olarak satın alınıyor.

