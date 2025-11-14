Chery'nin Tank Gibi Otomobili Türkiye'ye Geliyor: İşte Özellikleri!

2023 yılında ülkemize hızlı bir geri dönüşe imza atan Chery, Türkiye'deki otomobil yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak Çin'de pek çok kişinin beğenisini kazanan ünlü SUV modeli Chery TIGGO 7'yi ülkemizde satışa sunacak.

Üstün performans ve aile ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden tasarlanan TIGGO 7 güncellenmiş dış görünümü, gelişmiş teknolojik donanımları ve üst düzey güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. İşte heyecanla beklenen otomobilin özellikleri!

Chery TIGGO 7'nin Özellikleri

Tasarım ve İç Mekan Özellikleri

Yeni otomobil tıpkı TIGGO 8 Pro Max dış ve iç tasarımında modern ve premium bir hissiyat yaratmayı hedefliyor. Dış görünümde elmas dokulu ön ızgara ve şık lensli farlar bizleri karşılıyor. Genel profilde ise arka kısma doğru uzanan ve kesintisiz bir bütünlük oluşturan stop lambası grubu ile yüzen tavan detayı hemen göze çarpıyor.

Kabin içi konfor özellikleri ise pek çok kişinin beklentilerini karşılayacak cinsten. Ön koltuklarda hem ısıtma hem de havalandırma teknolojileri mevcutken sürücü koltuğunda hafıza özelliği bulunuyor. Yolcu koltukları ise 4 yönlü elektrikli ayar ile donatılmış. Kabin havası ise Hava Kalitesi İzleme (AQS) sistemi ve negatif iyon arıtma sistemi sayesinde sürekli olarak temizleniyor.

Konforu tamamlayan diğer özellikler arasında 8 hoparlörlü ses sistemi, fabrika çıkışlı koku sistemi ve kişiselleştirilebilir ayarlanabilir ortam aydınlatması yer alıyor. Sürücünün dikkati dağılmadan bilgi almasını sağlayan HUD (Head-Up Display) ön cam ekranı ise hız ve navigasyon gibi önemli bilgileri doğrudan görüş alanına yansıtıyor.

Performans ve Güvenlik Özellikleri

Yeni Chery TIGGO 7, hem şehir trafiği hem de zorlu yol koşullarına adapte olabilen güçlü bir altyapıyla geliyor. Modelin öne çıkan teknik özelliklerinden biri opsiyonel olarak sunulan dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemi. Bu gelişmiş mekanizma tekerleklerin yol tutuşuna göre torku ön ve arka akslar arasında anlık olarak otomatik ayarlayabiliyor.

Bu sisteme ek olarak sürücülere farklı arazi ve zemin koşullarında ideal dengeyi sağlamak üzere 7 farklı sürüş modu seçeneği sunuluyor. Dayanıklı yapısıyla da öne çıkan aracın gövde yapısının yüzde 60'ından fazlası yüksek dayanımlı çelikten imal edilmiş durumda.

Otomobilin güvenlik paketi temel versiyonlarda standart 7 adet hava yastığı içeriyor. Dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonlarda ise bu sayı diz hava yastığının eklenmesiyle 8'e yükseliyor. Ayrıca arka koltuk güvenliğini sağlamak için elektronik çocuk kilidi işlevi de standart donanımlar arasında yer alıyor.

Sürüş Teknolojileri

Yeni TIGGO 7, sürüş ve park manevralarını kolaylaştırmak için çevresini ve hatta altını görüntüleyebilen 540° panoramik kamera ve hassas ön/arka radar sistemine ev sahipliği yapıyor. Söz konusu modelde otoyol, şehir içi ve park senaryolarını kapsayan tam 19 farklı ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi) bulunuyor.

Bu sistemler arasında sürüş güvenliğini ve konforunu artıran Adaptif Hız Sabitleyici, olası çarpışmaları önleyen Otomatik Acil Frenleme ve şeritten çıkmayı engelleyen Şerit Takip Asistanı gibi kritik fonksiyonlar yer alıyor.

Güç, zarafet ve teknoloji aynı çizgide buluştu. Yeni Tiggo7 ile tanışmaya çok az kaldı.#Chery #CheryTürkiye pic.twitter.com/m82dbLZKvj — Chery Türkiye (@CheryTurkiye1) November 14, 2025

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Chery yeni otomobilinin Türkiye fiyatını henüz resmi olarak açıklamadı. Chery, yeni otomobilinin Türkiye fiyatını henüz resmi olarak açıklamadı. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen modelin, fiyat bilgisi ve tüm teknik detaylarının yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.