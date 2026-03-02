Chery Türkiye Fabrikası Ne Oldu? Türkiye Yatırımında Kritik Açıklama!

Geçtiğimiz haftalarda BYD'nin Türkiye fabrikasıyla ilgili olarak pek çok farklı haber gündeme gelirken tüketiciler yeni fabrika ne zaman kurulacak sorularını gündeme taşıdı. BYD konuyla ilgili net bir cevap henüz vermedi ancak ilerleyen günlerde markadan kapsamlı bir açıklama gelmesi bekleniyor. Bunun yanında Chery'nin fabrikası da merak konusu. Çinli üreticinin Samsun'da kurması beklenen otomobil fabrikası ve detayları haberimizde...

Chery Türkiye Fabrikası İptal Mi Edildi?

Çinli otomotiv devi Chery’nin Türkiye’de fabrika kuracağı yönündeki plan yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Samsun’da yıllık 200 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kurulacağı ve 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağı açıklanmıştı. Ancak aradan geçen sürede somut bir adım atılmaması “yatırım iptal mi edildi?” sorusunu beraberinde getirdi.

HaberTürk’te yer alan habere göre, Chery çatısı altında faaliyet gösteren OMODA ve JAECOO markalarının Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak yatırım süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özocak, Türkiye’de üretim için görüşmelerin devam ettiğini ancak nihai yatırım kararının henüz netleşmediğini ifade etti. Türkiye’de yatırım yapmanın stratejik bir karar olduğunu vurgulayan Özocak uygun koşullar sağlanması halinde devletin göstereceği lokasyonlarda üretimin mümkün olabileceğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere 2025’in mart ayında Samsun’da yıllık 200 bin araç kapasiteli bir tesis kurulacağı ve 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağı duyurulmuştu. Bu yatırımın yalnızca Türkiye pazarına değil Orta Doğu ve Avrupa ihracatına da hizmet etmesi planlanıyordu. Ancak şu ana kadar inşaat başlangıcı ya da resmi sözleşme imzasına dair bir açıklama yapılmadı. Sürecin devletler arası düzeyde yürütüldüğü ve Chery’nin devlet ortaklığı bulunan yapısı nedeniyle kararın üst düzey stratejik değerlendirmelere bağlı olduğu belirtiliyor.

Özetle Chery’nin Türkiye yatırım planı iptal edilmiş değil ancak kesinleşmiş de değil. Görüşmeler sürüyor ve nihai karar ekonomik koşullar ile teşvik mekanizmalarına bağlı olacak. Türkiye’nin otomotiv üretim altyapısı düşünüldüğünde bu yatırımın gerçekleşmesi halinde sektöre önemli katkı sağlaması bekleniyor. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde OMODA ve JAECOO markalarının birleşmesi akabinde Chery'nin pick-up gibi farklı model gruplarında da boy göstermesi yeni fabrika ihtiyacının sinyallerini veriyor.

Editörün Yorumu

Türkiye özellikle "otomotiv" pazarında çok önemli oyuncular arasında yer alıyor. Zira sahip olduğu konum sayesinde özellikle lojistik anlamında büyük tasarruflar sağlarken bunun yanında Avrupa ülkelerine yapılacak olan ihracat süreçlerinde ek vergiler gibi maliyet yüklerinden kaçınma imkanı da sağlıyor. Bu sebeple hem BYD hem Chery Türkiye'de bir fabrika kurmaya aslında ihtiyaç duymakta. Ancak sıfırdan bir üretim tesisi kurmak konum seçiminden devlet desteklerine kadar pek çok farklı parametreye dayanmakta. Bu sebeple yatırım süreçlerinde aksaklıklar yaşanması oldukça doğal. Fakat markaların bu konuda daha hassas davranarak daha fazla "açık ve bilgilendirici" açıklamalarda bulunmaları gerekmekte.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.