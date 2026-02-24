Ford Ranger'a Dizel Hibrit Rakip: Chery Pick-Up Tanıtıldı!

Çinli otomobil üreticisi Chery, arazi sınıfı otomobilleri de ürün gamına eklemeyi hedefliyor. Bu kapsamda KP31 kod adlı yeni modelini tanıtan marka pazardaki diğer pick-up üreticilerine meydan okur şekilde yeni modelinde dizel hibrit bir ünitenin yer alacağını da duyurdu. Fiziki olarak yapılan lansmanın ardından pek çok kişi yeni pick-up modelinin teknik özelliklerini araştırmaya başladı. İşte Chery KP31 pick-up modelinin tasarımı ve detayları...

Chery'den Pick-Up Hamlesi: Ford Ranger'ı Hedef Alıyor!

Çinli otomotiv üreticisi Chery orta boy pick-up segmentine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. KP31 kod adlı yeni model Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen özel bir etkinlik ile ilk kez tüketicilere gösterildi. Otomobil sahip olduğu boyutlar ve açıklanan teknik özelliklerine göre direkt olarak Ford Ranger, Volkswagen Amarok gibi üst düzey off-road canavarlarını hedef alıyor.

Chery'nin yeni modelinde aslında en dikkat çekici unsur "dizel hibrit ünite" ile pazara sunulacak olması oldu. Zira henüz pick-up pazarında hibrit üniteler tam olarak yaygınlaşmadı. Ancak Çinli üreticiler elektrikli SUV ve sedan pazarında yaptığı devrimi pick-up pazarına da getirmeyi hedefliyor. Açıklanan verilere göre marka 2.5 litrelik turbo dizel motor ile elektrik motorunu birleştiriyor. Bahsi geçen bu ünite geleneksel dizel ünitelere kıyasla yüzde 10 daha verimli ve yüzde 30 daha düşük titreşimle çalışıyor. Böylece hem yakıt tüketiminde avantaj sağlanması hem de sürüş konforunun artırılması hedefleniyor.

Aracın boyutlarına geldiğimizdeyse aslında tam olarak Ranger rakibi unvanının hakkını verdiğini görüyoruz. Konsept versiyon 5 bin 610 mm uzunluk ile tanıtıldı. Seri üretim modelin ise 5 bin 450 mm uzunluğa sahip olması bekleniyor ancak ilerleyen dönemlerde konsept ile aynı boyutlarda veya daha uzun bir modelin de pazara sunulması ihtimaller arasında. Chery 1 ton taşıma kapasitesi ve 3,5 ton çekme kapasitesi sunacağını da doğruladı. Bu değerler de Ford Ranger ve Toyota Hilux gibi segment liderleriyle benzer seviyede.

Yeni modelin ilk olarak Avustralya pazarına sunulacağı netleşmiş durumda ve satışların 2026’nın dördüncü çeyreğinde de başlaması planlanıyor. Avrupa ve Afrika pazarlarının da değerlendirme aşamasında olduğu belirtilirken Türkiye’ye yönelik resmi bir açıklama henüz yok. Ancak Chery’nin Türkiye pazarındaki aktif varlığı göz önüne alındığında Avrupa lansmanı sonrası Türkiye ihtimali gündeme gelebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...