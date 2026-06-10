7500 mAh Bataryalı Android Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemcisi Var

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X500'ün bazı özellikleri sızdırıldı. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

vivo X500'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Arka Kamera: 50MP ana kamera ve periskop telefoto kamera

50MP ana kamera ve periskop telefoto kamera Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X500'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

X500 gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Amiral gemisi sınıfında yer alan bu işlemci, yarış oyunu CarX Street ve yoğun efektlere sahip Genshin Impact ise ortalama 60 FPS, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Bu arada Dimensity 9500, OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti.

vivo X500'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli X300'de 6,31 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda X500'de 4500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. AMOLED'in ise çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

vivo X500'ün Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telfeonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve periskop telefoto kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse X300'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

vivo X500'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

X500, 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada X300'de 6.040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni modelde 90W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

vivo X500 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500'ün 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X300, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. vivo X500'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X500'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo X500'ün ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 85 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya Çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo X500'ün oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü suancağını söyleyebilirim. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefonun ayrıca mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.